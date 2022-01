Un hilo de Twitter recupera las peripecias a las que se debe enfrentar el personal de salud en los centros de hisopados. Además de las tensiones provocadas por la alta demanda en estas últimas semanas, el calor extremo y el inicio de año, fecha siempre compleja, deben lidiar con ansiedades y enojos de los pacientes.

En un posteo de apenas unos seis tweets el usuario @bigmakovsky recuperó algunas historias que le hicieron llegar del centro de hisopado del hospital Provincial de Rosario, donde se ve cómo se pone a prueba la paciencia de los especialistas.

"Una, 35 años, se sienta me doy vuelta para agarrar el hisopo. Me vuelvo a dar vuelta y estaba llorando como si se le hubiera muerto un hijo. Le digo, ay estás bien?? Y me dice "es que me da mucho miendo que me metan algo en la nariz". Le dije bueno no te hisopes y aislate", es uno de los relatos de un anecdotario muy poco feliz que muestra las circunstancias anímicas con las que deben lidiar los médicos.

También se ven situaciones de descuido extremo que ponen en riego a otros. "Hoy uno se hisopó, dio positivo, no estaba en el sistema, indagando nos dimos cuenta q no tenía ni vacunas. 60 años. Salimos a darle el resultado y se había ido. Lo llamamos al teléfono. No atendía. Esto fue a las 9 de la mañana, hasta que me fui casi a las dos de la tarde no apareció", describe otro de los testimonios.

Para evitar largas colas esta semana el gobierno de la provincia activó un sistema de turnos online, que permite eliminar la espera en los distintos puntos de testeo. En la web santafe.gov.ar se hace clic en la solapa "turnos covid hisopado Rosario" y una vez allí, se deben llenar los campos para solicitar el turno. A