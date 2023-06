América retrasa la salida de Tinelli y todo es incierto

A principio de mayo se anunció que Marcelo Tinelli desembarcaría en América TV con una nueva edición del Bailando. Sin embargo, este lunestrasendió que su debut peligra, al no haber estudio en donde grabarlo.

“No tiene estudio. Caídos los de Canal 9 fue por Cuyo, en Martinez. Pero ahí tiene que negociar con Nacho Viale y la moneda de cambio es Mirtha en America. A eso se le suma que ningún proveedor quiere trabajar para el conductor si no aparece la tarasca antes. Cheques no porque tienen la mala costumbre de volar” detalló Jorge Rial que desde su red social Twitter sigue despuntanto el vicio de chimentero, aunque hace ya varios años que cambió de rubro informativo.

También el estreno del programa de Mariana Fabbiani está complicado. La grabación piloto no termina de convencer a los productores y podrían bajarle el pulgar a la conductora. “Se atrasó una semana el estreno de Mariana Fabbiani. No conforman los pilotos y no le pegan a la escenografía”, sumó Rial.

“Por ahora, la única muestra de la nueva gestión es Alf. Y no arrancó muy bien. Ampliaremos”, cerró el conductor de maera riónica.