Jesica Cirio confirmó su separación de Martín Insaurralde y los rumores sobre el nuevo amor de la conductora de La Peña de Morfi no tardaron en llegar. Tras el divorcio con el jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, la modelo habría iniciado una relación con Gerónimo Benavides, el streamer conocido popularmente como Momo.

“A mí me confirman que tienen un romance. Esto me lo confirman desde el entorno de él”, aseguró el periodista Juan Etchegoyen, en el programa televisivo "Nosotros a la mañana". En ese sentido, el panelista agregó que el vínculo habría empezado como una amistad y que fue evolucionando en este último tiempo. “Lo que me cuentan es que una vez que se dio la separación de ella, él ganó terreno”, comentó.

“El romance se supo hace aproximadamente un mes, aunque a mí me cuentan que ya tiene tres meses. Él habría pegado muy buena onda con su hija desde el vamos”, indicó el periodista.

Por el momento, ni la conductora ni el streamer habló de manera pública sobre el reciente romance.