El actor inglés Ralph Ineson demandó a Disney por una lesión que asegura haber sufrido durante la filmación de una escena de la serie de alta fantasía “Willow”.

Según el periódico británico The Sun, Ineson (54) reclama una compensación económica bajo el argumento de que se dislocó un hombro tras una caída en una escena de combate, y que eso le dejó secuelas permanentes que no le permitieron tomar roles con un desafío físico.

La demanda, presentada en las cortes de Londres, pide a The Walt Disney Company 150.000 libras (cerca de 190.000 dólares) en concepto de reparación ya que Ineson no puede tomar más roles que involucren secuencias de pelea o montar a caballo.

El hecho ocurrió en South Wales en julio de 2021 mientras se rodaba una escena en la que el actor iba vestido con armadura de caballero sobre una plataforma en altura desde la que su personaje, el Comandante Ballantine, luchaba con un ogro. Ineson responsabiliza a la producción de la serie por las presiones de filmar con tiempos muy apresurados y por fallas en la seguridad.

La carrera de Ineson inició al principio de los 90, pero empezó a despegar gracias a su aparición en la versión original inglesa de la comedia “The Office”, con papeles importantes en las últimas cintas de la saga de Harry Potter y en la serie de HBO “Game of Thrones”.

La serie “Willow”, una secuela de la recordada película de 1988 del mismo nombre, no tuvo buena recepción tras su estreno en noviembre de 2022 en la plataforma Disney+, y no solo no obtuvo luz verde para una segunda temporada sino que el gigante audiovisual la retiró de su catálogo.