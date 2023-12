EL REY DE LA COMEDIA

DIRECCIÓN: Mario Martone.

ACTORES: Toni Servillo, Maria Nazionale.

GENERO: Drama, Biográfica.

DURACION: 133 Minutos.

CALIFICACION: SAM 13.

El querido actor y dramaturgo napolitano Eduardo Scarpetta, padre de Eduardo De Filippo,

dedicó toda su vida al teatro, logrando el éxito con obras atemporales como “Miseria e nobiltà”.

Sin embargo, todo por lo que trabajó parece perdido en 1904, cuando se ve envuelto en una

desagradable batalla legal que podría comprometer su libertad de expresión.

LOS TRES MOSQUETEROS: MILADY

DIRECCIÓN: Martin Bourboulon .

ACTORES: Eva Green, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmai.

GUION: Martin Bourboulon, Matthieu Delaporte.

GENERO: Aventuras, Acción.

DURACION: 115 minutos.

CALIFICACION: SAM 13.

Segunda entrega de la aclamada adaptación de la novela clásica de Alejandro Dumas, dirigida

por Martin Bourboulon. La primera parte se tituló Los tres mosqueteros: D'Artagnan.

AQUAMAN Y EL REINO PERDIDO

DIRECCIÓN: James Wan.

ACTORES: Jason Momoa, Amber Heard, Ben Affleck, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen.

GENERO: Fantasía, Comic, Aventuras, Acción.

DURACION: 124 minutos.

CALIFICACION: SAM 13.

Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la

necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con

Aquaman de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el

poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo,

Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una

alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar

a la familia de Aquaman y al mundo de una destrucción irreversible.

LA SOCIEDAD DE LA NIEVE

DIRECCIÓN: J.A. Bayona.

ACTORES: Enzo Vogrincic, Agustín Pardella, Matías Recalt, Esteban Bigliardi, Diego Vegezzi.

GENERO: Aventuras | Drama | Basado en hechos reales | Supervivencia | Años 70

DURACION: 144 minutos.

CALIFICACION: SAM 13.

En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de

rugby a Chile, se estrella en un glaciar en el corazón de los Andes. Solo 29 de sus 45

pasajeros sobreviven al accidente. Atrapados en uno de los entornos más inaccesibles y

hostiles del planeta, se ven obligados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con

vida... Basada en "La sociedad de la nieve", de Pablo Vierci.