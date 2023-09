Residente sorprendió a sus seguidores al publicar en su cuenta oficial de Instagram fotos junto a Wos. Ambos artistas aparecen trabajando en el estudio de grabación. Muchos esperan una colaboración, pero hasta el momento no se conocieron más detalles.

El excantante de Calle 13 solo escribió en el posteo: “x³+y³+z³=k”. Una única pista que parece una fórmula matemática. Luego subió un video que simula un adelanto de una actuación, quizás videoclip, en el que se presentan diferentes actores además de ellos dos, mientras una voz en off narra: “Una riña de barrio, dos hermanos, a veces lo que parece un problemilla puede terminar convirtiéndose en un problema cabrón”. “Y no olviden que el que no salta es un inglés”, remata.

Y tiene una fecha de lanzamiento: Mañana (por jueves) 6pm Puerto Rico / 7pm Argentina