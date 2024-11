A pocos días de la salida de “Forty”, el primer corte de su próximo proyecto, la cantante rosarina Nicki Nicole, recordó sus primeros pasos en la música y cómo, a pesar de las dificultades económicas, pudo llegar a los más alto.

"Yo literalmente estaba terminando la escuela, no era una persona que tenía recursos. Tenía solo una compu del gobierno (del Plan Conectar Igualdad) y la 'secuen' —una especie de mixer o controlador de secuencias—, no teníamos nada. Era de mi hermano. No se la robaba; él me la prestaba para poder grabar, y así como podíamos lo hacíamos", confesó la trapera, en una entrevista con Migue Granados en “Olga”.

La intérprete de "Wapo Traketero" recordó que en esos primeros momentos los "prejuicios eran internos", ya que se preguntaba cómo podría alcanzar sus sueños con tan pocos recursos. A pesar de esto, su pasión por la música la impulsó a seguir adelante, convirtiéndose en un referente para muchas jóvenes de barrios populares.

"Así como podíamos lo hacíamos", afirmó Nicki, recordando que incluso le daba vergüenza salir a rapear con la misma ropa, pero su esfuerzo y dedicación la llevaron a superar esas barreras. Hasta el momento, Nicole está en el puesto número 348 de los artistas más escuchados del servicio de streaming Spotify, y con más de 3.5 millones de escuchas diarias.