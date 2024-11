Damián Betular tuvo, este viernes por la tarde, una emotiva despedida de “Sería Increíble”, su programa de Olga. El pastelero tiene una oferta laboral en el exterior y se ausentará del streaming por varias semanas.

El chef ya terminó de grabar Bake Off Famosos Argentina (Telefe) y fue convocado para hacer de jurado también en el reality de pastelería español, por lo que se deberá ausentar por un tiempo.

Es por eso que el conductor decidió dedicarle unas especiales palabras a su equipo: "Desde el primer día ustedes fueron tan buena onda, con un espacio genial y yo no sabía hacer algo que no fuera hacer un reality de tele. Hablar de mí, de mis cosas, en la tele no lo hacía, y me sirvió mucho en lo personal, para crecer mucho, para sacarme muchos prejuicios que tenía conmigo. Por más que siempre fuera así como buena onda, me castigaba en un montón de cosas y acá lo pude sacar todo".

Y, entre lágrimas, agregó: "Siento que es un gran momento y justo viene la marcha del orgullo de mañana... yo tuve la suerte de tener una familia muy contenedora y todo. Y se acerca la gente a decirme gracias, 'decís cosas que nosotros no podemos', para mí ese es el mejor regalo de Olga".

Finalmente, aseguró que aunque es poco tiempo, lo conmueve alejarse del programa de streaming: "No me quiero poner triste porque vuelvo pero es triste no levantarme el lunes o martes a las 8 pero siento que me pude mostrar tal cual soy y hay gente que no lo puede hacer. Ese es el gran premio que tengo en mi vida".