Alexis perdió el mano a mano contra Ariel y se transformó, este lunes por la noche, en el nuevo eliminado de Gran Hermano.

Al enterarse de que seguía en la casa, el parrillero casi cae desplomado al suelo, mientras que “Alfa”, rival del nuevo participante, se lamentaba.

Maxi, quien quiso abandonar el juego tras la salida de su novia Juliana, fue quien más sufrió la eliminación del “Conejo”. Alexis se llevó el 56,19% de los votos del público para ser eliminado, mientras que Ariel obtuvo el 43,81%.

"Me costó muchísimo llegar acá, al igual que mis compañeros. Pero al ser de pueblo, cuesta muchísimo aunque lo pude lograr. No podría haberlo hecho sin el apoyo de mi familia y ahora no puedo hacerlo sin el apoyo de la gente. Ojalá llegue a cada casa", expresó el oriundo de General Cabrera, Córdoba. "Los sueños se logran y se llega", dijo el Conejo antes de irse mientras sus padres lo esperaban en el estudio.