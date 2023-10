A la espera de su estreno en Argentina, la película “Cuando acecha la maldad”, del director Demián Rugna, hizo historia y consiguió el premio al Mejor Largometraje del 56º Festival de Cine Fantástico de Sitges, en España, siendo el primer film latinoamericano en la historia en conseguir ese logro.

Después de un gran lanzamiento internacional, y con su proyección en las salas locales programada a partir del 9 de noviembre, la película, cuarta obra en solitario de Rugna, llegaba a este festival tras haber sido estrenada en más de 800 salas de Estados Unidos, algo prácticamente inédito para un filme nacional.

La historia se sitúa en un remoto pueblo rural argentino, cuando dos hermanos descubren a un monstruoso hombre infectado por fuerzas malignas que está a punto de dar a luz a un demonio.

“Busqué hacer una película diferente, de posesión y de exorcismo, pero que no se pareciera en nada a este tipo de películas. Por ello, lo primero que hice fue que la religión no tuviera ningún tipo de efecto”, dijo Demián Rugna en la presentación de la película en el certamen, contando además que se propuso hacer “un buen cuento y que la violencia fuera el instrumento de ese cuento: Mi fin no solo es mostrar escenas fuertes”.

El director, de 44 años y oriundo de Haedo, dirigió previamente las películas “La última entrada” (2007), “No sabés con quién estás hablando” (2016) y “Aterrados” (2017), además de las cintas colectivas “Malditos Sean!” (2011, donde aportó “Cafeomancia” y “El curandero”) e “Hispanos satánicos” (2022, con el capítulo “Yo también lo ví”).

En esta película, producida por Fernando Díaz, contó con un elenco conformado por Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón, Silvina Sabater, Virginia Garófalo, Luis Ziembrowski, Emilio Vodanovich, Marcelo Michinaux, Paula Rubinsztein y Desiré Salgueiro.