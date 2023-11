A los diferentes apoyos internacionales que recibió Sergio Massa este martes, se le sumó uno bastante particular, proveniente del mundo de la música. Kim Gordon y Lee Ranaldo, dos de los integrantes históricos de la banda Sonic Youth, expresaron en redes sociales su apoyo la fórmula presidencial de Unión por la Patria, llamando a votar “en contra de la extrema derecha neoliberal” y del “fascista de pelo excéntrico Milei”.

A través de sus distintas redes sociales, los artistas, miembros fundadores de la icónica banda de rock alternativo que influenció a otras como Nirvana, compartieron una edición de la portada de su clásico disco "Goo", con los protagonistas reemplazados por Sergio Massa y Agustín Rossi junto con la frase: "Hay una tormenta de pelucas negacionistas. El 19 de noviembre votamos en contra de la extrema derecha neoliberal".

Dicha imagen fue acompañada por Gordon y por Ranaldo en sus redes con un texto, donde pidieieron ayudar "a viralizar esta pacífica militancia" y proclamaron: "No al fascismo. No al negacionismo. No a la pérdida de derechos. No a la ultraderecha. Fueron 30.000 compañeros desaparecidos. Memoria, verdad y justicia. Sí a la democracia ahora y siempre. El 19/11 votamos democracia. We got power!!".

La cantante, bajista, guitarrista y trompetista del grupo que estuvo vigente desde 1981 hasta 2011 además calificó a Milei como "el candidato fascista de peinado estrambótico", y citó al músico Andrés Asia (Sonido Atmosférico) y el periodista Juan Cruz Molas y Molas (Revista Subterráneo), ambos cordobeses, encargados de "parodiar a modo de 'militancia rocker' la portada del legendario disco GOO' junto al artista Lautaro Alincastro.

Ambas publicaciones, además, fueron acompañadas por hashtags en inglés y en español como “NuncaMás” (#NeverAgain), “No a Milei” (#no2milei) o “Sin pelucas” (#NoWigs).