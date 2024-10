Esta mañana los silos amanecieron con un mensaje “Hola Mamá”. Un lindo saludo en el día de la madre que sería simpático si atrás de la nueva pintura no habría una controversia que lleva meses en la ciudad. Así saludó el nuevo artista encargado de la obra a las madres rosarinas, al mural que tendrá su pintura y a su propia madre en este día.

“El ”Hola Mamá" es un ritual, es la parte divertida. Es el primer contacto que yo tengo con la pared para ver qué pasa y de paso mandarle un saludo a mi mamá y de paso regalarle a la ciudad este bonito gesto para que se lo apropen también", explicó el reconocido muralista Martín Ron.

El municipio subió un video a sus redes compartiendo el saludo, y las declaraciones del artista que no fueron bien recibidas por los rosarinos. Los comentarios no fueron en contra del artista que puede tener la mejor de las intenciones, sino contra el municipio que avanza en una decisión que no termina de convencer a nadie.