La ciudad de Rosario cumple 170 años y desde el centro cultural Quetepasa (Richieri 340) le armaron el festejo. El encuentro será este viernes a las 21 y contará con la presencia de feriantes locales, exposición de fotos y de cierre un show musical a cargo de la banda de cumbia Guepa Jé y DJ Wayra.

"La idea generalizada desde hace muchos años es que Rosario no tiene fundación o suele confundirse su aniversario con el Día de la Virgen; pero esto no es así. Hay un decreto que se firmó el 5 de Agosto de 1852 por parte del Gobernador de Santa Fe en aquel entonces, Domingo Crespo, que indicaba que la Villa del Rosario a orillas del Paraná, se convertiría en ciudad y elegiría a sus propios gobernantes", indicaron desde el centro cultural.

Y agregaron: "Nuestra intención no es hacer un revisionismo científico de la historia de Rosario sino tomar distintos hechos puntuales y reivindicarlos en la escena política; la fecha no es casual ya que el lugar común es decir que no ha tenido fundación o confundir sus fechas festivas (su creación como ciudad es el mas exponente en este caso) entre tanta efeméride nacional".

"Nuestra propuesta tiene que ver con imponer una fecha que tenga relevancia en la conmemoración local, propia de nuestra ciudad ya que siempre se diluye entre otras fechas festivas o de eventos históricos de carácter nacional", concluyeron.