Luego de 15 años, Raly Barrionuevo reunió, para una serie de conciertos únicos, al trío histórico que lo acompañó en su crecimiento artístico y participó de legendarios discos como “Ey Paisano” y “Noticias de mi alma”: César Elmo (batería y percusión), Ernesto Guevara (guitarras y coros) y Cristian “Mono” Banegas (bajo).

Tras el comienzo de la gira el viernes pasado, en Santiago del Estero, Painé Nocetti anticipó en Sí 98.9 lo que serán los conciertos de este fin de semana, tanto viernes como sábado, desde las 21 en la Sala de las Artes (Suipacha Bis 98).

Barrionuevo aseguró que el alejamiento de los escenarios fue algo que sintió muy profundamente, que el cansancio lo había cooptado y que ya no le provocaba placer tocar y girar, ya no quería tener más una banda fija. “Quería hacer lo que se me diera la gana”, expresó. Sin banda, se dejó llevar por sus pensamiento, los que dijo no haber indagado mucho por el exceso de trabajo, entre otras cosas, y el trajín que llevaba habitualmente.

“Yo había resuelto parar dos años, en ese momento vino la pandemia que no me agarró mal parado por esa decisión. 1972 acabó siendo un disco que terminé tocando mucho, y cuando decidí darle para adelante lo tenía casi todo grabado”, contó en el comienzo de la nota, donde también recordó a la pianista cordobesa, Elvira Ceballos, participe fundamental de ese trabajo, quien falleció antes que el disco saliera a la luz y posteriormente fue reemplazada por Marina Ábalos en las distintas presentaciones del material.

Con arreglos de Luis Chamarreta, 1972 es el disco que habla de su padre, como un cierre sentimental a lo que fue La niña de los andamios, donde la protagonista fue su madre. Un homenaje en clave de sentimientos para curar las heridas de distintas etapas de su vida. Una madre protectora y un padre guitarrero oculto que un día partió y se convirtió en solo una foto que su madre se destinó a recortar para dar su versión de la historia. Raly interactuó con esos sentimientos que florecen en ese disco, una reseña de canciones de todos los tiempos, que El Niño, como llamaban a su progenitor, supo gastar en las cuerdas de su guitarra.

Ahora, el poder eléctrico renace, con lo que fue su primigenio sonido de la mano de sus amigos más íntimos, carnales, emparentados por el amor a la música y las ideas de un mundo más justo. Raly tenía en mente recalar con una gira por España con 1972, pero su espontaneidad puso en escena a estos viejos compañeros, una mañana cuando despertó y lo pensó, como una idea que lo convencía, las ganas de volver a jugar y sentir esa experiencia con recorrido, pero a la vez renovadora.

“No es el criterio Raly Barrionuevo y su banda, es más una juntada de amigos a los que les pasaron muchos años de su vida, y fundamentales. Con Ernesto Guevara compuse muchas canciones, con el Mono (Banegas) fue muy fuerte para mí ese tiempo y Cesar (Elmo) ni hablar, estuvo siempre conmigo como baterista. Los comencé a llamar sin pensar que íbamos a hacer una gira, más bien un par de toques, como fue el del aniversario de Malvinas, allí dije que armáramos esta gira que comenzó en Santiago del Estero”, narró el artista en cuanto a estas presentaciones que siguen en Rosario este viernes y sábado, el domingo en la ciudad de Santa Fe y culminan en Capital Federal”.

La vuelta en Santiago, sostuvo, fue darse cuenta de la importancia que habían generado durante el recorrido con varios discos grabados en conjunto. Una marca generacional en la música popular de raíz, un legado que logró instalar una forma de tocar. Sobre eso detalló Raly: “Me parece que fuimos una referencia para otros músicos que eran más chicos”. Pero a la vez adujo que hay mucha gente que no los vio tocar juntos, por lo cual esta no deja de ser una buena oportunidad.

