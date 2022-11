Morena García presenta su primer poemario: "Este libro es un gran logro colectivo"

Morena García tiene 44 y ya se puede hablar de ella como la protagonista de una supervida. Hace cuatro años apenas superó el promedio de vida para las travestis y se encontró en una encrucijada, una especie de pregunta a resolver: y ahora que ya sobreviví, ¿qué? Morena reacomodó sus cosas, frenó la vorágine y empezó a hacer. Este jueves 10 a las 20 presentará su primer libro, Una sospecha de maquillaje, un puñado de poemas y palabras que define como un gran logro colectivo. “Hacer de manera colectiva no me estira la vida solo a mi, también se la estira a otras, otros y otres”, define, como una forma de plantarse sobre estos años de vida que la sociedad no había pensado para ella.

Morena es una referente en Rosario. Tiene la voz clara y un andar determinante. Es parte de Comunidad Travesti/Trans y no se define ni como trans, ni como travesti. Es una trava, una identidad construida en la calle, a puro margen y vida. “Una no sabe que es trava. Se bautiza cuando ve a la otra. Antes yo era puto, mariquita, tragasable, un montón de cosas que me decían. Pero cuando ví a otra trava pude comprender que yo era eso. Es un bautismo muy único. De la misma manera supe que era poeta”, explica a este medio.

La poeta escribe desde los siete años. Hasta hace poco no supo que lo que hacía tiene un nombre: poesía. “No sé ni cómo definir la palabra poesía porque para mí es tan amplia como la palabra amor. La pueden poner en nichos, pero la poesía es lo que tenés atragantado en la garganta y que te puede nacer del corazón, del odio, de las batallas. Me descubrí poeta cuando otro me dijo que yo soy una poeta. No había una concepción clara de que yo escribía poesía. Yo, simplemente, escribía”.

Una sospecha de maquillaje se viene escribiendo “en los lugares que importan: marchas, actos, lugares donde por lo general la poesía no habita”. Morena reconoce que “mucha gente hizo un complot amoroso y materializó el libro” y menciona, entre tantos y tantas, a Juan Solá y a Susy Shock. También a Franco Rasia, que estuvo a cargo de las ilustraciones. “Te aseguro que cuando abrís el libro te caés de culo”, dice sobre el trabajo del artista.

Una construcción colectiva

“Cuando sos travesti asumís una muerte temprana, no amigable. Vivís aceleradamente, fugazmente, lo consumís todo, lo das todo. Eso explica la vorágine travesti también. Cuando ese período de vida se alarga por cosas que están muy bien, como nuestros derechos conquistados… bueno, yo empecé a pensar ‘la puta, ¿y ahora? ¿Qué hago con este tiempo extra?’ Y ahí entendes que el concepto de ancianidad, incluso en nosotras, está digitado por otros. Nosotras aún estamos en el medioevo en cuestiones de expectativa de vida. Al pasarlo te queda como un sinsabor, una pregunta: ¿Qué vamos a hacer ahora? Cuando podés reordenar cosas y empezas a hacer, y a hacer de manera colectiva, no se me estira la vida solo a mi. También se la estirás a otras, otros, otres”, reflexiona Morena.

La travesti reorganizó su tiempo extra, escribió un libro, lo publicó y este jueves lo presenta. “Es una mezcla de un montón de emociones”, intenta resumir. “Para lo travesti, es algo que se vuelve palpable. En un mundo de incertidumbres cuando se trata de lo trava, es algo palpable. Y a mi eso me produce una mezcla de emociones… no me proyecto como escritora, sino como un colectivo. Este libro no es mío, es producto de un montón de redes, de gente que me sostiene. Viste cuándo te preguntás che, ¿para qué milito? La respuesta es el libro. Es un logro colectivo. Puede llevar mi nombre, lo que sea, pero es una gran apuesta colectiva.

La presentación

El poemario "Una sospecha de maquillaje" se presentará este jueves 10 de noviembre a las 20 en la Biblioteca Vigil (Gaboto 450). Participarán con lecturas Michelle Vargas Lobo, Karla Ojeda, Laly Krupp, Maxima Zalazar y Susy Shock.