Desde El Picadero en Buenos Aires arriba a la ciudad “Jauría”, una obra de teatro documental ganadora de tres premios ACE (mejor obra dramática, mejor dirección y mejor actriz), en un ambicioso montaje alrededor del juicio a cinco jóvenes integrantes de “La manada” por la resonante violación grupal ocurrida por la madrugada del 7 de julio de 2016 en la fiestas de San Fermín en Pamplona.

Ellos son cinco. Son “La manada”. El más joven y miembro más reciente debe pasar por su rito de iniciación. Tras cruzarse con una chica en el centro de Pamplona, se ofrecen para acompañarla a su auto, estacionado en las afueras de la ciudad. Sin embargo, en el camino, uno de ellos logra acceder al palier de un edificio y llama al resto. Toman a la joven y la meten dentro. Una ficción documental que permite viajar dentro de las mentes de víctima y victimarios.

El caso que sacudió los conceptos de masculinidad, consentimiento y agresión sexual fue escrito en una obra barcelonesa por Jordi Casanovas, y luego adaptado dirigido por Nelson Valente. Cuenta con las actuaciones de Vanesa González, Gastón Cocchiarale, Lucas Crespi, Juan Luppi, Lautaro Bettoni y Gabriel Beck.

El sábado 25 junio a las 21 será el estreno en el Teatro Municipal La Comedia (Mitre 958). Las entradas, que van desde $700 a $1500, pueden adquirirse en la boletería del teatro de martes a viernes de 9 a 19 h, los sábados de 9 a 13 h y el mismo sábado 25 desde las 19 h. También a través del sitio 1000tickets.com.ar.

“Vi la obra y entendí que tenía que hacer una puesta argentina. Venía trabajando en obras sobre la violencia en la sociedad, y este material me convocó porque tengo identificación con la mirada femenina, busco acercar el material generando la identificación, que esto sigue ocurriendo y ocurre en Argentina, y esto puede ocurrir a cualquiera de nosotros”, relató Valente a Rosarioplus.com sobre su experiencia.

Aclaró que "esto es teatro documental, el autor Jordi tomó literalmente las declaraciones del juicio, tanto de la víctima como de los violadores. El material es delicado y tenía muchos riesgos. No quería dar carne masticada, y quise contar los hechos lo más objetivo posible".

El director porteño y residente en España aclaró que se trabajó mucho "en cuidar de no revictimizar a la víctima, algo que pasó con el caso real, desde la Justicia y también desde la prensa, que difundió cosas sobre la vida de ella. Lo que quisimos es dar un relato desde la palabra y otro desde los cuerpos, que no coinciden. Es un caso de cosificación como cuando fue la violación en manada en Palermo, no consideras al otro como un humano y lo podes usar a tu antojo".

Finalmente aseguró que "estaría bueno que la obra la vean varones y jóvenes, porque interpela muchísimo. Al comienzo hay una identificación con las vidas de estos agresores, porque son chicos normales de clase media como puede ser el hijo de cualquier vecino, y el teatro tiene eso de que con el cuerpo se entienda mejor lo que sucede, es un entendimiento más que el intelectual". Y adelantó: "Estamos trabajando con instituciones judiciales y educativas".

Ficha técnica

Dirección Nelson Valente

Actúan: Vanesa González, Gastón Cocchiarale, Lucas Crespi, Juan Luppi, Lautaro Bettoni y Gabriel Beck

Voz en off: Sebastián Blutrach

Asistencia de dirección: Luna Pérez Lening

Vestidora: Daniela Dearti

Diseño sonoro: Silvina Aspiazu

Diseño de vestuario: Betiana Temkin

Asesoramiento coreográfico: Mariana Blutrach

Iluminación Blas Alza

Sonidista Esteban Bolasell

Diseño de escenografía: Rodrigo González Garillo

Fotografía: Alejandra López

Comunicación visual: Diego Heras

Comunicación en redes: Bushi Contenidos

Prensa: SMW

Producción ejecutiva: Mani Aquere

Producción general: Teatro Picadero

Precios de las entradas

Platea baja: $ 1500

Palco balcón: $1500

Palco alto: $1200

Platea alta (fila 1 a 13): $1200

Platea alta (fila 14 y 15): $ 700

Entradas anticipadas a la venta en la boletería del teatro y en 1000tickets.com.ar