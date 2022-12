Llega a Rosario la producción teatral internacional Katie´s Tales: el deseo de una mujer en el torbellino de la Historia con la actuación de Agnieszka Kazimierska (Polonia) y dirección de Mario Biagini (Italia). Las citas para disfrutar de este unipersonal serán los días 3 y 4 de diciembre en Espacio Bravo

Estas dos fechas se vuelven una única oportunidad para disfrutar de esta obra creada e interpretada por la actriz, profesora e investigadora teatral formada en el Workcenter de Jerzy Grotowski y Thomas Richards, un espectáculo en inglés con subtítulos en castellano que cuenta con cantos tradicionales polacos.

Se presentará en dos únicas funciones el sábado 3 de diciembre a las 21 h y el domingo 4 a las 20.30 h en Espacio Bravo (Catamarca 3624) con capacidad limitada. Las entradas pueden reservarse por Whatsapp al teléfono 3416145339 (recomendado) o adquirirse en el teatro media hora antes de cada función.

Sobre la creadora

Agnieszka Kazimierska es una actriz polaca independiente que trabaja en diversos proyectos

internacionales, incluido Katie's Tales. Su estilo de trabajo puede describirse como poético,

en intersección con las estéticas de realismo mágico. Inspirada en la psicología post-

junguiana y psicología profunda, sus obras suelen explorar fenómenos históricos, sociales y

psicológicos desde un ángulo personal.

Entre 2007 y 2021, trabajó como actriz, investigadora teatral y profesora en el Workcenter

of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, un centro internacional de investigación teatral

con sede en Italia y creado por el renombrado creador teatral polaco Jerzy Grotowski.

Sobre la obra

La vida de Katie transcurre en tiempos salvajes. Su amado tuvo que marcharse tras la última catástrofe pero le prometió volver. Junto con un par de sirvientes extranjeros, Katie vive protegida en su jardín, a la sombra de sus cerezos, testigos silenciosos de su vida y de la Historia. Todos los días recibe visitas, cada momento podría traer el regreso de su amado y ella se mantiene alerta.

En la encrucijada del pasado y el futuro, teje un tapiz viviente de conmovedores recuerdos y deseos insatisfechos de generaciones anteriores junto a los propios.

Con y por Agnieszka Kazimierska (Polonia)

Dirigida por Mario Biagini (Italia)

Asistente artístico y técnico: Alejandro Tomás Rodriguez (Argentina)

Fotografía de Nikita Chuntomov

Producido por Fondazione Teatro della Toscana/Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards (Italia).

Katie's Tales se estrenó en 2018, bajo la dirección de Mario Biagini (director asociado del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Teatro Nazionale Della Toscana hasta 2021), y desde entonces se ha presentado en numerosos festivales, teatros y espacios teatrales y no teatrales, como en Pontedera, Italia (Teatro Era); Florencia, Italia (PARC-Teatro Della Pergola), Milán, Italia (FE Fabbrica dell'Esperienza Teatro); Selcuk, Turquía (Medresesi Tyiatro); Perm, Russia (Diaghilev International Festival), Toronto, Canada (Studio Theatre); NYC, Estados Unidos (Andrew Freedman Home Cultural Center); París, Francia (Theatre de La Ville) y, más recientemente, en Estambul, Turquía, (Theater Bahçe Galata, Theater BAU PERA SAHNE, Theater Alan Kadıköy) en Sofía, Bulgaria (Toplocentrala Cultural Center); Edimburgo Fringe Festival, Reino Unido (Thistle Theater), y en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos (Fusion at The Cell Theater).