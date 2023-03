El eximio artista visual y fotógrafo pop inaugura su muestra “Mundo López”, una exposición en retrospectiva que nace en una canoa desbordada de camalotes e historia argentina, y que navega entre colchones los mapas del Litoral, para conducir a cada una de las etapas del artista, con 130 obras desde sus comienzos en Santa Fe en 1978 hasta inéditas de la actualidad.

La apertura será este miércoles a las 19.30 con presencia del artista y un recital de Mundialmente Famosas. La entrada será libre y gratuita. La muestra estará abierta al público de martes a sábados de 16 a 20hs en El CEC (Paseo de las Artes y el río), hasta el sábado 13 de mayo inclusive.

Se trata de la primera retrospectiva completa del artista santafesino –nacido en Gálvez-, quien aseguró consultado por este medio: “La hago en Rosario porque voy donde siempre me invitan. Con Rosario nos gustamos mutuamente, hice muchas muestras acá, como la intervención de la Fiesta de Colectividades, e instalaciones en el Castagnino, y nada mejor que al lado de este río”.

En la muestra se despliegan las fotografías antiguas de pequeño formato intervenidas por el artista, pinturas al óleo y acrílico y dibujos recientes, fotografías en blanco y negro de los años '80 y fotografías color de gran dimensión que el artista intervino en los últimos días, desde su llegada a la ciudad el año pasado, con un grupo de estudiantes avanzados en pintura de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR.

Desde el Municipio le propusieron traer su muestra más reciente de fotos intervenidas, pero él respondió “que tenía hacía tiempo la idea de una instalación de una canoa junto al río. Y como el lugar es grande, me dio un ataque de hacer una gran retrospectiva de distintas épocas".

Florencia Lucchesi es la coordinadora General de Artes Visuales de la Dirección General de Espacialidad Cultural Pública, y fue quien llamó al artista por su muestra de fotografías intervenidas que estaba haciendo el año pasado en el Centro Cultural Borges. “Entonces él trabajaba en la intervención de la canoa, que quería mostrarla cerca al Paraná, y entonces pensamos en el CEC, un lugar con las puertas hacia el río”, recordó.

La obra fue creciendo y pasó del pequeño formato a toda su retrospectiva. “Nos da mucha felicidad, es mucha obra del artista, son 130 bultos en un camión grande, y conlleva el trabajo de mucha gente, preproducción, burocracia, y convocamos a los estudiantes avanzados de Bellas Artes para que intervengan las fotografías y el montaje”.

Una canoa que navega por toda la obra

Al ingresar, se observa la canoa llena de camalotes que lleva un cuerpo de un cadáver, representa el cuento A la deriva, de Horacio Quiroga, en el que un trabajador forestal es picado por una yarará y en su delirio de muerte empieza a recordar sus tiempos de trabajo y los patrones. “Esta obra representa muchas cosas: la canoa es la patria, nuestra patria tiene muchos muertos (los desaparecidos también), y los próceres, todos en una misma historia”.

La obra se completa con una colección de la revista Gente, con la tapa “Estamos ganando”, Macri asumiendo como presidente, Susana Giménez con Monzón, el Papa Juan Pablo. Y agregó que los mapas en colchones son en homenaje al artista Kuitca.

“Es mi retrospectiva más grande que hice porque tiene todos los períodos de mi obra: las fotos en blanco y negro de los años ‘80, las fotografías de pop latino de puesta en escena con fotografía teatralizada, y la pintura al óleo que es mi trabajo más reciente. Mis dibujos más recientes son desnudos con animales y colores. La niña estudiante que aún no sabe si ser montonera o del Opus Dei, que es totalmente inédito. Y dos bustos, de Chacho Peñaloza, un caudillo militar, y “Hector, el mártir” representante de la América profunda", cuenta.

En su búsqueda de trasgredir y a la vez de alegrar con colores saturados, representando siempre la idiosincrasia de esta región, Marcos López coincidió con Rosarioplus.com en la aseveración de ser hijo de Andy Warhol y León Ferrari: “Soy el hijo, pero el no reconocido, y después de una noche de juerga. León es más trasgresor, a su lado soy bebé de pecho pero tengo algo de él. Tras la pandemia me salió muchos vestidos quemados, comuniones intervenidas, sadomasoquismo”.

Homenaje a Daniel García

En un sector sobre el final de la muestra, el artista galvense realiza un disruptivo y precioso homenaje al rosarino Daniel García, con reconocido plagio de su obra “Trance”, y relató: “Llamé a Daniel para preguntarle si lo puedo copiar y me dijo dale, hacelo. Me conmovió la muerte de su compañera y lo que él hizo con eso, mi plagio es un intento de homenaje en su duelo, en su ceremonia de no dejar pasar las cosas. Tanto Daniel como yo dejamos representado lo que vivimos en la obra”.

Pero además al artista le interesaba poner en escena el plagio: “Justamente en el texto curatorial me preguntaba sobre mi intervención en fotografías de autor. La culpa siempre estuvo en mí, y aporto con esto a reflexionar en la sociedad, dejo la culpa de lado y me animo a intervenir con dibujos de animales exóticos en vez de mascotas, o con un cuchillo Tramontina en la foto familiar. La idea es que mis intervenciones sean representaciones, algo nuevo a las fotografías de estudio, con camellos, flamencos o serpientes”.

Participan de esta muestra los alumnos y alumnas de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR: Claudia Bianchi, Rocío Montenegro, Melina Mansilla, Melina Saied, Hugo van der Groef, Julia Bartulovich, Elina Godoy, Matías Alejandro Najar, Virginia Belén Mansilla, María soledad Giovanini.

Bio de Marcos López (Santa Fe, 1958).

Comienza tomando fotografías en blanco y negro en 1978. En 1982 se traslada a Buenos Aires tras obtener una beca del Fondo Nacional de las Artes. En 1989 integra la primera promoción de becarios extranjeros de la Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba. Luego, comienza a investigar con el color y desarrolla la serie Pop latino durante los 90 y, en los últimos años, la serie Sub-realismo criollo. En 2013 culmina Ramón Ayala su ópera prima en el campo cinematográfico (documental-ficción). Sus fotografías forman parte de las colecciones del Museo Nacional de Arte Reina Sofía de España, de la Daros Latinamerica Collection de Suiza, y la Tate Modern Gallery de Londres, entre otras colecciones públicas y privadas. Sus libros publicados son Retratos (1993, reeditado en 2006), Pop latino (2000), Sub-realismo criollo (2003), El jugador (2007), Pop latino plus (2007), Marcos López (2010), Exceso (2019).