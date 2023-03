Una mujer encerrada reflexiona sobre la injusticia en la sociedad. La Zorra, el otro personaje que irrumpe desde las profundidades de su imaginario inicia con ella un diálogo satírico entre la realidad y la ficción, mientras una radio intermitente narra sobre mujeres asesinadas, mientras ellas buscan una verdad que las salve.

Bajo la dirección de Natalia Camuso, las actrices Carla Gordillo y Carolina Diez interpretan a “la autora y la zorra”, con producción de Alita Molina Barraud, en esta obra híbrida nacida en 2016 con la irrupción del Ni Una Menos en la agenda social, en que la sociedad cayó en la cuenta sobre el flagelo de la violencia de género y los femicidios.

Esta obra tendrá su reestreno, en una versión ampliada, el jueves 30 de marzo a las 21 en el teatro de Plataforma Lavarden, en el marco del ciclo “Amar, llorar, reír”. Las entradas se consiguen en la web de Entradas de Lavardén ó en boletería, en la esquina de Sarmiento y Mendoza, de lunes a sábados de 16 a 22, domingos de 18 a 22.

A un nivel intratextual, la obra pretende exponer los lugares comunes del imaginario femenino en que nos criamos y ponerlos en tela de juicio, de una forma tragicómica y llena de absurdo. El espectador accede a la intimidad cotidiana de los personajes en el encierro en que viven, en el límite entre la creación y la fantasía. El lenguaje combina la jerga popular con tintes poéticos y literarios. Los parlamentos oscilan entre los tonos solemnes, humorísticos, reflexivos e irónicos.

La Zorra, perteneciente al género "neo queer", es una victimaria de la mujer desde el interior y provocará en la autora reflexiones de autores como Jung, Lao Tse, Blanchot, Saint Exupéry, autoras como Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Silvina Ocampo, y hasta frases o conceptos del budismo, la cabalá y la Biblia.

Carolina Diez, además de actuar es la dramaturga creadora de este universo. En diálogo con Rosarioplus.com, desandó el origen en pleno auge del Ni Una Menos: “La génesis primera de Hijas de Hipnos fue muy particular, fue un ejercicio de un trabajo por encargo para un profesor de teatro, Marco Bernal, que consistía en un texto dramatúrgico para una tesis de la Escuela Provincial de Teatro y Títeres en el 2015. La premisa invitaba a investigar referentes del feminismo, como el caso de Maitena o la editorial Cosmopolitan. Esa tesis fue una puesta en escena con cuatro personajes en escena. En la sociedad en ese momento observé que los femicidios eran constantes y yo que no consumo televisión me enteraba de esa constante durante mi investigación”.

El grupo original se disolvió, el texto tuvo modificaciones, y se transformó al año siguiente –el año en que el país dijo basta a los femicidios-en una obra de dos personajes en escena, con otro formato y estructura general con el mismo contenido. “Luego tuvo mutaciones, y se puede decir que actualmente esta versión que venimos haciendo con Carla está renaciendo, adaptando la obra a cada lugar, llevándola a espacios culturales alternativos, bares, no necesariamente sobre tablas. En 2020 se sumó Natalia Camuso como directora, que tomó una nueva forma más orientada a lo escénico sin perder la impronta, la intención de llegar a más cantidad de público”, destacó Carolina, quien agregó que la obra ahora sumó también una productora, Alita Molina Barraud, “por lo que podemos decir que es una obra que está renaciendo y podemos reestrenarla en un formato como este de teatro como es la Sala Lavardén”.

Consultada en torno al nombre, la dramaturga y actriz de esta obra precisó que Hijas de hipnos nace de una curiosidad: ¡Hipnos fue hijo de la noche, de la diosa femenina de la noche y el dios masculino de la oscuridad. Pero en su descendencia Hipnos tuvo mil hijos. Estos son los dioses de los sueños, y de ellos ninguna fue hembra. Lo que buscamos entonces es hablar de algo inexistente”. Y continuó recordando que en la mitología griega “Hipnos era hermano de Tánatos. Si bien el Tánatos es una muerte sin violencia, el sueño y el adormecimiento están muy cerca de la muerte siempre. Esa es la paradoja del título de la obra”.

Destacó que todo esto fue pensado antes de la pandemia, y sin embargo, Caro Diez destacó que “ya la propuesta muestra a las protagonistas encerradas porque afuera hay peligro, una voz masculina que ellas escuchan de casos de femicidios, que irrumpe en ese universo de pseudo protección del encierro. Ellas están obsesionadas, y el otro en ellas es una suerte de espejo, como todo vínculo. En constante confrontación con fantasmas y voces de un paradigma”.

Recordó que el segundo personaje que irrumpe, la zorra, estaba pensado “para un actor que se vistiera de actriz, se trasvistiera. En esta versión de dos personajes decidí en la dramaturgia que sea una mujer que deseara ser drag queen”.

Sucede que la obra pone en juego los lugares comunes y no tan comunes de la conformación de la identidad de género dentro de una sociedad en constante transformación, y las continuas consecuencias que subyacen a esos mecanismos.

Ficha Técnica:

Dirección: Natalia Camuso

Autora: Caro Diez

Actrices: Caro Diez y Carla Gordillo

Producción: Alita Molina

Carla Gordillo nació en Cañada de Gómez, Santa Fe en 1981. En el 2000 Inicia sus estudios en el Inst. Superior Escuela Provincial de Teatro y Títeres Nº 5029. Cursa la carrera de Actor Nacional y hasta el 3er año de la carrera de Profesor Superior de Teatro. Como Actriz participa en "Proyecto Berliner" dirigida por Matías Martínez, desde 2003 a 2005. Entre 2005 y 2006 en “De Nuevo la Furia” dirigida por Claudia Cantero. Entre 2007 y 2009 en "Esta Puede Ser Tu Última Noche", dirigida por Natalia Camuso. En 2008 participa de la primera "Clínica de Producción de Espectáculos" a cargo de Romina Mazzadi, creando la obra "Nacidos Vivos" temporadas 2009/2010. Ese mismo año forma parte de la compañía "Didascalias Intervenciones Artísticas" con las cuales crearon y realizaron el evento interdisciplinario "Estares" hasta 2003. En 2010 actúa en “Eje de Levas" dirigida por Natalia Camuso, y crea el espectáculo de humor “Tupper Sex el Show” donde nace el personaje "Margarita". En 2012 trabaja en "La Huella de los Pájaros", dirigida por Severo Callaci, de Teatro de la Huella compañía de la que todavía forma parte y con la que crean ese año "Cuatro Gotas Locas", infantil seleccionada para el programa “Argentina Florece Teatral” del INT en 2021. En 2013 crean “Las Interventoras”, en clave de Clown. En 2016 estrenan “El Club Arte y Acción, seleccionada para el programa Escena Santafesina - Gira regional. En el año 2016 estrena “De Amor y de Verso", seleccionada por el programa Escena Santafesina y Gira Provincial. Entre 2012 y 2015 fue parte del colectivo artístico multidisciplinario "Dispositivo Multiplicador", y crean “Lo que Angélica ve” obra seleccionada en el concurso Emergente del CEC. Desde el año 2012 al 2015 fue Coordinadora y Directora fundadora del Grupo Estable de Teatro de la Biblioteca Popular Rivadavia (Cañada de Gómez). Desde 2016 actúa en “Hijas de Hipnos”, presentada por primera vez en la Facultad de Humanidades UNR dentro del marco del 31º Encuentro Nacional de Mujeres. En 2020 estrena el unipersonal “#MIODEMI”, obra en formato streaming de la cual realiza la dramaturgia y la dirección, experiencia ganadora del Plan Fomento 2020 y del Concurso Actividades Performáticas en entornos virtuales del INT. Desde 2012 coordina seminarios de actuación e improvisación. Desde el 2018 a la actualidad está a cargo del Taller de teatro anual en la Biblioteca Popular Constancio Vigil (Rosario).

Carolina Diez Zueta nació en Rosario en 1985. Estudió Letras en la UNR y realizó diversos seminarios y talleres vinculados al teatro y la improvisación desde el año 2000.

Entre 2009 y 2011 comenzó a investigar el teatro, el guion y la dramaturgia y tomó clases de actuación y dramaturgia con diversos profesores, entre ellos, Alejandro Catalán, Miguel Bosco, Juan Hessel , Norberto Massera, Luis Cano, Aldo Pricco. En 2010 tomó el seminario de actuación frente a cámara del firsteam distado por Assumpta Serna y Scott Cleverdon. En 2012 formó parte del elenco de "Trip" obra teatral del grupo Teatro de la Obscenidad, dirigida por Sol Portillo y Marina Birtsman. En 2015 concluyó la experiencia final del Laboratorio de actuación de la Comedia de Hacer, con la puesta en escena de Antígona Vélez, dirigida por Hernán peña y Cielo Pignata, y tomó clases de actuación en cine con Gustavo Postiglione. Entre 2009 y 2016 participó de producciones audivisuales entre las que se destacan "Manekineko", largometraje ganador al Premio Estímulo Espacio Santafesino 2012, estrenado en 2015, como coprotagonista; "Quién mató al Bebe Uriarte?", serie transmitida en TVPública en 2016, en un rol secundario y diversas producciones locales de ficción y comerciales.

En 2018 tomó clases de humor con Silvina Santandrea, de clown con Mariano DiFranco y realizó seminarios de Stand Up con Paula Solari y con Virginia Palazetti. Realizó seminarios de escritura de guion y adaptación en 2016 con Cecilia del Valle en Escuela de Letras de la UNR. En 2017 protagoniza Mad Girl's Love Song, primer cortometraje que dirige, en formato video poema. En 2018 participó de la escritura de Usted No está Aquí, novela colectiva experimental. Durante 2020 y 2021 tomó clases de dramaturgia con Romina Mazzadi Arro. Entre 2019 y 2020 tomó clases de guion y dramaturgia con Juan Pablo Giordano.

En el 2015 comenzó a coordinar Laboratorios creativos de escritura, a corregir textos y a actuar en “Hijas de Hipnos". Actualmente maneja redes, es profesora de Yoga, realiza cartas natales. Forma parte del dúo "Las Rocklets", improvisación de formato virtual / performático; y "Buitres volando", proyecto a cargo de Juan Pablo Giordano a estrenar en 2023.

Natalia Camuso nació en San Nicolás. Completó las carreras de: Actor Nacional (2000 - 2003) y Técnico Superior en Artes con Itinerario en Dirección (2004-2006); y cursó el Profesorado de Teatro (2020) en la Escuela Provincial de Teatro y Títeres Nº 5029.

Realizó la dirección y dramaturgia de “Esta puede ser tu última noche” (Grupo Teatro Glam) entre 2006 y 2009, y de “Eje de levas” (Grupo Teatro Glam), Seleccionada para el Ciclo “Joven y Efímero”, Centro Cultural Parque de España de Rosario (2010).

Asistencia técnica y de dirección en : “Horacio, amigo de Hamlet” (Grupo Tragedias Argentinas Teatro) Dirección: Matías Martinez, 2004 a 2008, y en la Gira Escena Santafesina; “W! noche Edipo” (Grupo Pata de Musa) 2016 a 2019.; “De Amor y de Verso” y “El Club, Arte y Acción” (Grupo Teatro de la Huella). Como actriz participó en “Proyecto Berliner” (2003/2005), “El velorio de Mauricio Echeverría” y “Blue Jeans” (2002).

Realizó talleres de Dramaturgia con Romina Mazzadi Arro, 2021; de Dramaturgia y Guión con Juan Pablo Giordano “CasArijón”en 2019. En 2018 tomó el Seminario de Dramaturgia con Patricia Suárez y Leonel Giacometto. En 2009 tomó el Taller de Cine particular con Patricio Carroggio y el Taller de Producción de Texto Dramático con Romina Mazzadi Arro, de febrero a diciembre. En 2008 tomó el Seminario “Formación de multiplicadores de Teatro del Oprimido” con Fernando Ferraro, y realizó el Taller de Entrenamiento Actoral Intensivo y la Clinica de Producción Teatral con Romina Mazzadi Arro. En 2004 cursó el Seminario de introducción al Teatro del Oprimido. Prof. Fernando Ferraro. En la Escuela Provincial de Teatro y Títeres Nº 5029 tomó los Seminarios: "Improvisación teatral" con Claudia Cantero, 2003; “Producción Teatral” con Marcelo Díaz, 2003; "Escenografía" con Osvaldo González Rubio, 2002; “Dramaturgia del actor” con Matías Martínez, 1994.

Actualmente dirige Hijas de Hipnos y trabaja en proyectos personales emergentes.

Alita Molina nació el 18 de marzo de 1988. Es diseñadora de indumentaria y vestuario, se recibió en el año 2008 en el Instituto de Comunicación Visual de Rosario, se formó en los talleres de entrenamiento actoral a cargo de Damian Ciampechini desde 1998 hasta 2010.

En 2007 y 2008 participó de la trilogía teatral “Las Polacas”, declarada de interés municipal, provincial y nacional. También fue parte del elenco de “Los Árboles mueren de pie” (2005) dirigida por Julieta Turco y “Aquariam” (2008), “Una Libra de Carne” (2006), “El Centroforward murió al amanecer” (2007), e “Improvisagasados” (2010), dirigidas por Damian Ciampechini.

Participó como actriz en la miniserie “Las Polacas” que se estrenó por la Tv Pública en Abril del 2022. Ese mismo año se capacitó en entrenamiento actoral frente a cámara con Gustavo Postiglione y se filmó el largometraje “El Incidente” en el C.C. Atlas. Tambien fué asistente de producción, comunicación visual y difusión para la obra “Maldita Fascinación” de Armando Durá.

Durante el 2022 trabajó como tutora de los cursos de la Escuela de Oficios Artísticos de la Provincia de Santa Fe, y además hizo trabajos de asistencia de producción y maquillaje para la productora “Costera Films” en publicidades, largometrajes como ”Sed” de Julia Solomonoff, en el videoclip.

“Mar de la tranquilidad” de Roque Narvaja y el cortometraje “La lluvia” de Miler Blasco (Programa 40 Abriles, Tv Publica). Desarrolló la comunicación visual para la obra “yilá” de Carlos Romagnoli. También hizo una participación como actriz en la película “Un Crimen Argentino” de Lucas Combina.

Durante el mismo año ganó el premio para hacer la realización de vestuario y caracterización de la obra “Remeras Negras” perteneciente a la 8va edición del programa La Comedia de Norberto Campos y trabajó como maquilladora para los "Bailes de Carnaval" organizados por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario.

En la actualidad está a cargo de la producción de la obra “Hijas de Hipnos” y “La Prudencia”, la realización del vestuario de “Rasputín, tratado sobre la envidia del amigo” además de manejar redes sociales y comunicación visual para la Sala La Escalera desde el 2022. Continúa haciendo entrenamiento actoral desde el 2022 en los talleres que dicta Romina Mazzadi Arro en Espacio Bravo Teatro.