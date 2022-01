“Colores que habitan” es el nombre de la muestra de pinturas del artista rosarino que quedará inaugurada este viernes 21 de enero a las 19. Las obras podrán verse hasta el próximo 8 de febrero de 8.30 a 13.

“Colores que habitan” es el nombre de la muestra de pinturas del artista Rubén Farías que quedará inaugurada este viernes 21 de enero a las 19 en el Centro Municipal de Distrito (CMD) Centro “Antonio Berni”, de Wheelrigth 1486. Las obras podrán verse hasta el 8 de febrero próximo, de 8.30 a 13.

“Entiendo la pintura como forma de expresión del alma, los colores me habitan, amo la tarea de manifestarlos, me es imposible no hacerlo”, dice Farias. De allí el nombre de la exposición que reúne más de una decena de trabajos expuestos en un espacio no convencional: uno de los centros municipales de distrito que abre sus puertas para que artistas emergentes puedan mostrar sus obras.

“El trayecto de la obra de Rubén Farias no solo está permeado por el color que habita el espacio pictórico, sino que también en él habitan seres que bailan, se aglutinan y emergen, sin embargo, pareciera que ellos son solo una excusa para representar grandes abstracciones de color”, señala la artista plástica y curadora de la muestra Alicia Galeano.

En esta suerte de excusa o quizás un medio como lo son figuras, objetos o personajes que bordean lo imaginario, el artista enfatiza en la búsqueda del color, de los trazos que utiliza para crear, de la magia que combina lo urbano con lo místico; lo cotidiano con la imaginación.

“En la obra de Rubén Farias – escribe Galeano en su texto curatorial–, el color habita y se multiplica, todo lo que existe en el espacio es color y nace del color. Él dice: “Amo la tarea de manifestarlos” y pareciera que el color mora en su ser y surge vehemente y expresivo en cada pincelada para habitar el espacio, como si el color poseyera la voluntad del artista, como si migrara de su ser a la obra, los colores salen de su espacio cuerpo - alma y habitan el espacio pictórico mediante capas yuxtapuestas o superpuestas que cumplen también un proceso de experimentación de la forma a través del color”.

Farías nació en Rosario (1963). Sus inicios con la pintura se dieron de manera esporádica, en distintos momentos de su vida. No obstante, cuenta que desde hace aproximadamente seis años comenzó a tomar clases con Galeano quien lo guió hacia “un proceso de aprendizaje que no termina nunca” y que es, según sus palabras, “un desarrollo hacia el objetivo de la pintura”.

En abril de 2019 montó su primera muestra individual a la que llamó “Un artista en vías de desarrollo” y participó en actividades colectivas junto con otros artistas. Actualmente trabaja como consejero en adicciones y tiene su propio emprendimiento de venta de libros, aunque pintar es una de sus grandes pasiones.