Emiliano Vecchio se encuentra en un gran nivel, y eso se ve cada fin de semana cuando juega Rosario Central. Durante la temporada, mucho se habló de que el volante era pretendido por River, último rival del canalla. En este contexto, el Diez , reveló que recibió una invitación de un futbolista para jugar en el equipo de Gallardo.

El comentario fue el domingo pasado en el encuentro ante el propio conjunto millonario donde igualaron 2-2 en el Gigante de Arroyito, en el que Vecchio hizo una jugada de lujo para asistir a Marco Ruben, que culminó una obra de arte con un taco. Fue el primero del delantero que se convirtió en el mayor goleador histórico del conjunto rosarino.

En conferencia, Emiliano dio detalles de su charla con Marcelo Gallardo: “Lo fui a saludar y le expresé mis felicitaciones. Le agradecí por todo lo que hizo por el fútbol argentino en este último tiempo, por poner a nuestro fútbol a otro nivel y en los primeros planos internacionales”.

Luego, el diez de Central reveló quien fue el jugador millonario que lo invitó al club de Núñez. “Tengo buena relación con Bruno Zuculini y me dijo ´venite a jugar un añito con nosotros’, le dije que no hacía falta, que River tenía muchos jugadores en gran nivel”, afirmó uno de los emblemas del Canalla.

Además, elogió al equipo de la Banda: “River es por lejos es el mejor equipo del fútbol argentino, nosotros con nuestras armas intentamos hacer el mejor partido posible”.

“Para ninguno de nosotros es fácil jugar contra River. El gol de Marco además de entrar en la historia y ser bonito, tiene ese plus de jugar con River. Fue una alegría enorme que Marco haya hecho el gol.. Siempre voy a buscar lo mejor para el equipo, para Central. Me pone contento haber ayudado a Marco a conseguir ese gol y el récord”, indicó sobre su jugada previa al tanto del delantero.

Por otro lado, si bien ahora se muestra muy bien en lo físico, reconoció que “los últimos meses fueron duros para mí, porque tuve mucho dolor, muchas molestias físicas. Cuando me pongo la camiseta de Central me siento un superhéroe, no tengo dolores a pesar de la edad. Espero que podamos clasificar a la sudamericana y vamos a intentar seguir unos meses más. La campaña será buena si se cumple ese objetivo”.

Emiliano tiene contrato hasta diciembre de 2023, aunque reparó que “después de estos dos partidos analizaré cómo me siento desde lo físico, desde las energías y analizaremos con el club si puedo seguir aportando desde adentro o desde donde me toque estar”.

Y si bien la táctica fue cambiando, no se resigna y afirma que el clásico “diez” no es una raza en extinción: “Más allá de que ahora se juega mucho con un volante mixto, sé que volveremos a jugar con un diez clásico”.