Un hincha de Central terminó internado después de gritar los goles de Marco Ruben

Marco Ruben se convirtió este domingo en el máximo goleador histórico. ¿Pero a qué costo?, se pregunta Giovanni Robles, el hincha de Central que quedó internado desde esa noche, luego de que finalizara el vibrante encuentro del club rosarino ante el campeón River Plate.

“Me mató el ambiente de guerra, dejé la vida. Al gol de taco lo grité con todo y en la jugada posterior, que Marco recuperó una pelota dejando todo, al lado de Gallardo, volví a gritar y le dije a mis amigos que sentí que se me rompió algo dentro del cuerpo”, contó Giovanni a RosarioPlus.com

Al escuchar el insólito hecho la primera emoción es la sorpresa y puede provocar hasta risas, sin embargo el momento que está pasando el hincha canalla no tiene nada de gracioso. "Me quiero morir, no lo puedo creer. Este drenaje duele y no quiero estar acá”, manifestó el hincha canalla, que si bien todavía tiene molestias se encuentra en buen estado de salud.

“Después de que sentí eso que le conté a mis amigos, me dolió mucho la espalda y el pecho y no podía hablar. Al segundo gol no lo grité, lo lloré, lloré muchísimo, y después del partido volví a casa y luego me acerqué al sanatorio”, relató el joven de 28 años. Además, confesó que le gustaría que su historia le llegue a Marco Ruben.

El mal momento del hincha de Central fue difundido por su padre, Roberto, quien contó a través de historias de Instagram lo que le había sucedido a su hijo.

En la primera publicación detalla el desafortunado episodio que transitó Giovanni, y en la segunda expresa su deseo: “Me gustaría que si le llega este texto a Marco Ruben o a la institución que él ama, le manden un saludo porque él está dispuesto a dar la vida por esos colores”.

En la visita de este medio al sanatorio donde se encuentra internado, se lo pudo ver de buen estado de ánimo, con la atención de las enfermeras y un drenaje de aire en su costilla derecha. Estoy con algunos dolores pero mejor, me asusté y no puedo creer la mala suerte, espero estar en mi casa en los próximos días”, concluyó el joven que el domingo alentó a su equipo desde la platea de Cordiviola y terminó en el hospital.