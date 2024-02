El experimentado Miguel Ángel Russo dijo estar "muy contento" por sostener su racha invicta como técnico de Rosario Central en el clásico con Newell's, luego de la victoria por 1 a 0 de esta noche con gol de Ignacio Malcorra que elevó a 12 cotejos sin perder, con siete victorias. "Cuando un equipo es campeón en algún momento lo tiene que empezar a demostrar; arrancamos tarde y lo estamos intentando".

"Siempre soy muy respetuoso de la gente de Newell's, pero estoy contento por la gente de Central porque sé lo que está viviendo y lo que significa el clásico en esta ciudad, nada más que eso, no pienso en otra cosa", confió el director técnico de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, después de la victoria de su equipo 1-0 en el clásico rosarino, lograda en el estadio Coloso Bielsa, del Parque Independencia de Rosario.

"No era el equipo que quería en el primer tiempo, nosotros estamos para otra cosa, para jugar y no sólo para tirarla para arriba, así que cuando le agregamos juego pudimos abrir el partido y después fue como todo clásico, el que hace el gol tiene muchas posibilidades de ganarlo y Central es un equipo que siempre saca algo más", abundó Russo, quien junto con Julio César Falcioni es el entrenador más longevo del fútbol argentino, con 67 años.

"Yo estoy muy contento por la gente de Central y ahora no me fijo en la historia, eso será algo que se analizará y se verá el día de mañana, esto es hoy, que la gente lo disfrute, y mañana ya tenemos que ponernos a trabajar y a pensar en el partido que viene, el fútbol argentino no te da tiempo", advirtió el técnico canalla, que volvió a ganar el clásico rosarino, como había hecho el sábado 30 de septiembre del año pasado, con un golazo de tiro libre de Ignacio Malcorra, en el final.