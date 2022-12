El zaguero Carlos Quintana, primer refuerzo de Rosario Central, aseguró este miércoles que le "gusta el fanatismo de la gente de Central" en su presentación oficial en el predio de Arroyo Seco.

"Me gusta el fanatismo que tiene la gente. El marco con el que se juega es hermoso, me ha tocado sufrirlo en contra y la verdad que este es un punto fundamental del club: el apoyo que uno siente cuando juega de local es clave y algo muy lindo", expresó Quintana.

En este sentido, el exjugador de Argentinos Juniors, Huracán, Talleres y Patronato abundó que "es un club muy grande, que tiene mucha gente y es algo que me gusta mucho y ése fue uno de los puntos que me llevaron a tomar esta decisión".

El bonaerense Quintana, de 34 años, que viene de salir campeón de la Copa Argentina con Patronato, reconoció en su presentación en el club que "estoy muy contento de poder vestir esta camiseta, me agarra en un momento lindo porque ya tengo mucho recorrido y puedo transmitirle experiencia al club y a los chicos".

El marcador central, de 1,91 metro de altura, reconoció que "vengo con mucho entusiasmo en lo personal y en lo grupal, pero lo importante es poder hacer una buena campaña; creo que se va a poder armar algo lindo y que vamos a poder tener un año importante que ponga a Central en los primeros puestos del fútbol argentino".

Consultado sobre este desafío, Quintana reveló que "en lo personal traigo mi entrega, me brindo al 100% en cada equipo que estoy, con mucho compromiso, quiero identificarme con el club y Central creo que me va a dar cosas muy lindas. Ojalá sean logros grupales, algo que me va a hacer sentir muy cómodo y muy feliz en este club".

La conferencia de prensa completa: