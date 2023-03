Mariano Messera, ex jugador de Rosario Central, habló este jueves con Pressing Deportivo sobre su paso por el conjunto canalla y palpitó lo que se viene para los de Russo: “Tengo recuerdos hermosos de cuando jugué en Central, tanto en lo futbolístico como en la vida en sí, por cómo me hallé en la ciudad, por cómo me trató la gente del club. A pesar de que no salí de las inferiores, sentí un cariño muy grande de parte del hincha. Soy un agradecido”.

Además, confirmó en charla con Sí98.9 que lo que más le gustó de jugar en Rosario es “lo que te hace sentir ponerte esa camiseta, con el sentido de pertenencia. La gente lo único que te pide es que dejes todo, y por eso siempre mi relación fue muy buena”.

A poco más de una semana para el clásico rosarino, el ex centrocampista habló de lo que se siente desde dentro: “El jugador cuando se sortea el fixture lo primero que mira es cuándo y dónde se juega el clásico”. Y agregó: “Lo empezás a vivir semanas antes. Se siente en el ambiente, el hincha se olvida los partidos que hay antes, y ya te hablan en la calle de ganarle a Newell's".

Además, Messera recordó cuando fue dirigido por Russo y de lo que significa para Central: “Miguel tiene algo especial de cara a los clásicos, siempre digo que es un tocado por la varita. Me llena de alegría volver a verlo ahí, donde sé que él se siente como en casa, es feliz. Ama al club y su relación con la gente es muy particular”.

“Lo veo bien, con las mismas ganas de siempre. Ha sacado una buena cantidad de puntos y sabe perfectamente cómo se juegan estos partidos”.