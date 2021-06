Después del entrenamiento de este viernes por la mañana en el segundo día de pretemporada canalla, Cristian González brindó una conferencia de prensa analizando el semestre anterior, y contando los objetivos de cara a esta nueva temporada.

"Arrancamos con mucha ilusión, con ganas de sostener lo que hicimos el semestre anterior. Ahora tenemos la obligación de mejorar, es el gran objetivo del plantel y de todos", sostuvo en primera instancia el DT.

Una conferencia en la que, en su mayoría, las preguntas fueron sobre los refuerzos, el "Kily" afirmó: "Queremos reforzar al equipo en todas las líneas. Tenemos la Sudamericana y necesitamos de gente que nos venga a aportar cosas. Desde ahí el esfuerzo que está intentando hacer el club. Hay algunos nombres dando vueltas, y lo ideal sería que se sumen lo antes posible. Lo que más buscamos son volantes, por afuera o por dentro".

En cuanto a los juveniles que sonaban para irse: "Hay sondeo por chicos, pero lo que vamos a intentar es que se queden para no desmantelarnos. Estamos obligados a ser protagonistas, y si hay jugadores que se van, habrá que reemplazarlos con quienes estén a la altura. La idea es que se quede la mayoría, quiero sostener a mis jugadores".

En tanto, el DT fue consultado por Cristian Vega, el volante de Central Córdoba por el que el Canalla se mostró sumamente interesado. "Obviamente me interesa, pero hay que ver, hay un montón de clubes interesados. La idea es tener a todos los jugadores del plantel unas semanas antes de que comience la competencia, porque lo importante es saber con quiénes vamos a contar".

Sobre el partido que se aproxima ante Deportivo Táchira, dijo: "El fútbol ha mejorado muchísimo, y ya no hay partidos fáciles. Táchira tiene la ventaja de estar en competición, pero eso no nos quita posibilidades. Vamos a afrontar partidos que son ida y vuelta y se termina, tenemos que estar preparados para eso".

Hablando sobre el cambio del equipo en los últimos meses de competencia, sostuvo: "Desde que llegué intenté bajar la forma de cómo quería que juegue el equipo. En su momento cometimos errores que pagamos muy caros, pero no se puede jugar bien los 90 minutos, es muy difícil, nadie lo hace. El funcionamiento empezó a aparecer cuando vinieron los resultados y nos sentimos con más confianza, el cambio tuvo que ver con eso".

El Canalla tuvo problemas para jugar en su cancha los últimos partidos de Copa por restricciones del Gobierno Nacional. Ante eso, el conjunto rosarino busca volver a Arroyito en este semestre. "Central está haciendo un esfuerzo enorme para que juguemos en el Gigante. Lo que pasó en la primera fase fue muy injusto, nosotros tenemos que jugar de local donde nos sentimos locales, y lo estamos buscando".

El "Kily" está cerca de cumplir un año como DT Canalla, y así lo analizó: "Espero que sigamos mejorando en el día a día. Durante este año hubo muchas dudas y críticas, algunas exageradas, pero yo sé donde estoy. Los resultados son los que mandan. Quiero hacer las cosas lo mejor posible y hoy estamos muy bien, pero no nos vamos a relajar, sabemos dónde estuvimos y sabemos dónde estamos, vamos a trabajar cada día más".

"Estoy en un lugar en el que no se trabaja muy tranquilo. Tres veces se habló de que yo me iba. La gente se olvida de los proyectos deportivos y juveniles. El hincha quiere que Central gané y eso es comprensible y yo lo he dicho siempre, pero yo no trabajé tranquilo este año, acá el fútbol es el resultado, y más allá de esto hemos pasado muchísimas situaciones complicadas, en las que decían que si yo no ganaba me iba", agregó.

Y par cortar con el tema, afirmó: "Ahora estamos bien, un montón de los juveniles que hicimos debutar están en un gran momento y los han venido a buscar muchas veces, y eso me llena de orgullo, pero no me olvido de todo lo que he pasado. Me he equivocado en muchas ocaciones y he aprendido, porque el club exige lo máximo que vos tenés, y yo lo hago con el corazón. La gente tiene que estar tranquila, porque nosotros todo lo que hacemos es por amor al club, e intentando llevar a Central a lo más alto".

Sobre la posibilidad de campeonar en la Sudamericana, el DT Canalla se permite soñar: "Está claro que hay que trabajar y poner mucho para lograr ese objetivo. Muy pocos creían en que íbamos a pasar, y hoy tenemos posibilidades. Nos quedan varios mano a mano, y obviamente nos encantaría, pero tenemos mucho que trabajar para lograr ese objetivo. Soñar es gratis".

Y para finalizar, el DT rosarino, analizó la actualidad de la Selección Nacional: "Argentina es candidato a ganar siempre lo que juegue. Es real que es un recambio de muchísimos jugadores, pero siempre está obligada a competir. Como todo falta mucho que trabajar y mejorar, pero deseo que le vaya lo mejor posible".