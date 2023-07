Jorge “Fatura” Broun recordó, este martes, su etapa en el Canalla cuando Carlos Tevez estaba al mando en el equipo, y no lo hizo de la mejor manera. “No tuve buena relación con él. No me sentí importante en ningún momento. Y así se lo dije, que ni siquiera me sentía parte del equipo”, sostuvo el Uno de los de Arroyito.

Sin embargo, el arquero no ahondó demasiado en el tema, y rápidamente tomó otros caminos en la entrevista con D Sports.

Sobre el empate con River, el canalla dijo: “Hubieron muchas situaciones, fue un partido de ida y vuelta. Hemos tenido varios partidos de esa manera, por ejemplo con Defensa y Justicia”.

Además, se refirió a la importancia de Miguel Ángel Russo en la buena campaña del equipo: "Desde su llegada estamos muy tranquilos. Él absorbió todo las primeras fechas".

Además, el experimentado arquero habló de la posibilidad de que Ángel Di María vuelva a vestir la camiseta del conjunto rosarino en un futuro no tan lejano: "Lo voy a esperar, ojalá que vuelva pronto. Es el mejor jugador que sacó Rosario Central en años".