La nueva directiva de Rosario Central intenta acomodar los números del club. En esa reorganización quedó el contrato del juvenil Tomás O'Connor, por quien el conjunto canalla deberá abonarle una importante suma de dinero a Adiur en caso de que dispute un minuto más en campo.

Ante esta situación, Iván Hernández Larguía, abogado del semillero rosarino, habló en Pressing Deportivo por Sí98.9 para aclarar los tantos: "Nosotros por Tomás firmamos un contrato en el año 2018 con objetivos, entre los que se encontraba la firma del primer contrato y jugar diez partidos con el primer equipo”.

“Cuando llegó el primer contrato, nos consultaron desde la institución si se podía correr la fecha de pago del objetivo porque no contaban con el monto para cancelarla, y nosotros accedimos a que ese pago se haga a la vez cuando el chico llegue a los diez partidos”, siguió relatando. “Eso sucedió más o menos en agosto de 2022. Ya estaba cumpliendo el primer objetivo y nosotros estábamos atrasando el cobro”.

Sobre el monto que debe pagar el conjunto de Arroyito, Larguía dijo: “El valor de cada objetivo cumplido es de 85 mil dólares, o sea que si Tomás juega un minuto más, Central deberá pagarle a Adiur 170 mil dólares”.

Además, también dio el dato de quienes fueron, en su momento, los encargados de firmar el contrato“Los que lo firmaron fueron Broglia en el 2018, y Carloni en el 2022, pero yo supongo que la nueva dirigencia estaba enterada de estos contratos”.

Por otro lado, Iván se mostró sorprendido de que Central no se comunique con Adiur para llegar a un acuerdo ya que él mismo contó tener relación con el Presidente canalla fuera de lo deportivo: “Con las comisiones directivas anteriores no teníamos ningún trato fuera de lo deportivo, pero yo a Gonzalo lo representé toda su carrera, incluso lo atendí luego de que termine su carrera, cuando salió de Conmebol, jurídicamente lo manejé yo. Por eso me sorprende que no se hayan comunicado”.

Por último, intentó calmar las aguas y dijo: “No tenemos la idea de generar problemas, si Central nos llama para negociar, vamos a estar más que dispuestos, necesitamos el dinero, como todos los clubes".