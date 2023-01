El deseo del hincha y de la dirigencia leprosa se cumplió y los fanáticos podrán ver a su equipo antes del comienzo de la temporada regular. Este jueves salieron a la venta las entradas físicas por boletería para el amistoso de Newell´s con Godoy Cruz, el sábado a las 20.

Además, desde el martes ya se encontraban a la venta los tickets online a través de Boletería Vip.

Los socios deberán adquirir entrada por la plataforma y se les activará el ingreso en su carnet de socio para poder entrar directamente en el sector seleccionado. Para adquirir la entrada deberán contar con cuota de Enero al día, vale aclarar que los no socios podrán seleccionar el sector deseado y la opción Ticket no socio. Se le enviará el mail de confirmación, en el cual se incluye un ticket QR, que se utilizará para ingresar al estadio. La Platea Inferior Este se encontrará inhabilitada por refacciones en los palcos. Los menores de 5 años no abonan entrada, a partir de los 6 años abonan entrada.

En plena pretemporada el equipo ya disputó dos amistosos, ante Dálmine y Unión de Santa Fe, y la próxima semana completará con Racing de Córdoba el miércoles 18 y versus Sarmiento el 21.