El entrenador de Newell's, Sebastián Méndez, habló en conferencia de prensa tras la igualdad sin goles ante Belgrano en el Coloso y lamentó la falta de efectividad de su equipo. “Nos está pesando no convertir”, confesó.

El Gallego analizó el choque entre la Lepra y el Pirata: “Hicimos un buen primer tiempo, merecimos irnos al descanso en ventaja y después nos costó más”. “Funcionó muy bien la presión otra vez, pero nos está faltando meterla”, agregó.

“Yo creo que en los últimos partidos mejoramos muchísimo pero no nos alcanzó para ganar”, remarcó el DT. Y analizó la merma del rendimiento de sus dirigidos en el complemento: “Cuando vos haces una presión tan alta y la sostenés tenés que sacar una ventaja y desde ahí manejas el partido. Cuando eso no sucede, no se puede presionar todo el tiempo”.

Méndez se refirió a su futuro en la institución: “Yo estoy bien, mientras vean que los jugadores dan el máximo y lo están haciendo, yo estoy bien”. “A mí me preocuparía si los muchachos no dan signos de querer salir de este momento, y ellos lo están haciendo absolutamente todo”, afirmó.

Por primera vez, el Coloso pidió la renuncia del entrenador: “Yo no le tengo que responder nada a la gente, el equipo tiene que responder. No me voy a pelear con la gente, no lo voy a hacer jamás, soy respetuoso”. Y siguió: “La única respuesta es que el equipo juegue mejor todavía, y podamos convertir”.

El Gallego también hizo referencia al mal momento que está pasando Juan Ignacio Ramírez: “Evidentemente, no están en su mejor momento. Cuando llegó hizo muchos goles, también hizo goles ante San Lorenzo y Barracas. Él tiene que recuperar otra vez su forma, y él lo sabe”. “Por su parte Juanchón (García) se está recuperando para poder hacer fuerza también”, agregó.

Para finalizar, el técnico habló sobre el cierre del libro de pases la próxima semana: “Yo creo que todos los equipos están incorporando y seguramente nosotros veremos alguna situación”. Y mencionó al flamante asesor deportivo: “Hay que juntarse con Rubén (Capria) y de eso se charlará y por supuesto con los directivos”.