El ‘Mago’ Rubén Capria fue presentado este viernes como nuevo asesor deportivo de Newell’s, con el objetivo de mejorar el plantel y la estructura deportiva para sacar al equipo de los malos resultados futbolísticos en los que está inmerso.

“Me genera una enorme ilusión volver al club después de 20 años”, dijo en conferencia de prensa el ex futbolista, campeón con la ‘Lepra’ del Torneo Apertura 2004 en su etapa como jugador.

En la gestión deportiva, Capria llega al rojinegro tras una breve experiencia en Atenas de Uruguay y otra de tres años en Racing, donde el equipo consiguió dos títulos (Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional) y dos subcampeonatos, pero se fue con cierta resistencia de la hinchada que lo tiene como ídolo como jugador.

“Hay muchas cosas por hacer, pero hay que empezar con pasos cortos, concretos y posibles. La decisión de venir es el desafío de querer estar, el fútbol me apasiona, y sinceramente me pareció que era una hermosa oportunidad de volver a trabajar y de estar en este rol que me gusta mucho”, dijo Capria, que estuvo acompañado en la conferencia por el presidente de la institución, Ignacio Astore.

En su regreso al club después de 20 años, el ‘Mago’ revivió los recuerdos de su etapa con gloria: “Pisar este estadio y recordar el 2004 que fue algo imborrable para mí. Estoy súper ilusionado y muy contento de estar de nuevo acá. Cuando surgió la posibilidad y me llamó Nacho, lo evalué y me parece que para uno en la vida no debe haber peor cosa que arrepentirse que algo que no hizo porque no se animó”.

“Me parece que es un enorme desafío y me genera una enorme ilusión estar en el club. Creo que tiene potencial, tiene un estilo, tiene una historia que la sentí como futbolista, y considero que tiene un legado, una cuestión de su historia que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con ese estilo de fútbol de una de las canteras más importantes del fútbol argentino de su historia”, continuó Rubén Capria.

El oriundo de General Belgrano, de 54 años, permaneció un año en la 'Lepra' entre el Apertura 2004 y el Clausura 2005, para luego volver a vestir la camiseta de la 'Academia' de Avellaneda.

Sobre su nuevo rol, Capria señaló que aún “es muy pronto para hacer un diagnóstico” y que se encargará “en los próximos días”.

“Todas las instituciones tienen fortalezas y debilidades, cosas para mejorar, y me parece que sería muy apresurado de mi parte darte un diagnóstico definitivo ahora. En el transcurso de estos días vamos a ir trabajando en cada una de las áreas que componen al fútbol profesional, a las formativas, y esa es la tarea, que no es de un día para el otro. Recién arribé a la ciudad ayer. Vengo del predio, y es impresionante lo que ha crecido y ha mejorado en función a estos 20 años que pasaron. Pero lo más importante es el contenido de toda esta cuestión, que es el fútbol y que funcione la cuestión deportiva”, continuó.

Respecto del mercado de pases, si bien todavía quedan días para incorporar y han circulado rumores, no dio indicios de buscar sumar algún nuevo jugador y prefirió no opinar al respecto hasta que no tenga lugar el partido del sábado ante Belgrano.

Finalmente, consultado por el hecho de que en los últimos años han pasado seis personas por el cargo de mánager leproso, Capria sostuvo: “No tengo información de qué es lo que pasó anteriormente. Lo que sí digo es que uno confía en el criterio para poder ayudar a la institución en este rol. Creo que los clubes tienen roles más o menos vistosos, no menos importantes, entonces esta hoja de ruta deportiva que se traza en una institución por supuesto que uno no cree que se vaya a terminar rápido, pero sí tener claro qué se quiere. Estamos en torneo, entonces no es que comienza de cero un ciclo. Es diagnosticar y tratar de ayudar a mejorar en cada una de las decisiones que toma el club, no solamente con el fútbol profesional, sino integralmente. El fútbol es muy dinámico y las cosas cambian drásticamente si algún resultado aparece y si algún rendimiento mejora. No tengo mucho dato de todo lo que pasó, sueño con que va a pasar algo bueno, y más allá del gran sueño que tenemos todos los que componemos el fútbol, lo importante es cómo hacerlo y qué pasos vas dando para ir mejorando día a día”.