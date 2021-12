El pasado lunes, Ignacio Scocco anunció que se retiraba del fútbol después de realizar un último paso por Newell's, el club de sus amores.

A modo de despedida, el crack leproso brindó una conferencia este jueves, agradeciendo y contando qué hará durante los próximos años. Como detalle, Nacho llevó una remera con Maradona en el centro y aseguró: "El fútbol me dio tanto que creí que tener a Diego en el pecho era la mejor manera de representarlo".

"Casi me largo a llorar antes de empezar a hablar. Quería hacer esto para despedirme, por respeto a mis amigos, a los hinchas, a ustedes (los periodistas), que siempre están acá. Se me vienen muchas cosas a la cabeza: mi primer partido, mi primer gol. Siempre que tuve la posibilidad de elegir volví acá, porque sentía que era lo que quería el corazón", explicó el goleador, comenzando la rueda.

"Me voy con tranquilidad, y si bien me hubiese gustado hacerlo adentro de la cancha, al fútbol no puedo pedirle más nada. Se me hace muy difícil hablar", sostuvo el crack, entre lágrimas.

Sobre la decisión de abandonar el deporte, reflexionó: "Una cosa es ya tenerlo decidido, y otra cosa es anunciarlo y que te lleguen tantos mensajes lindos. No es que me hicieron dudar de la decisión, pero sí me hicieron llegar el cariño, que muchas veces mientras jugás no te das cuenta que tenés".

"Siento una mezcla de sensaciones: mucha alegría por el cariño de la gente, y tristeza porque no voy a estar más adentro de la cancha".

Nacho fue consultado sobre cuáles fueron los momentos de su carrera que más presentes tiene, y no dudó: "Nunca me voy a olvidar de los dos campeonatos que logré en la institución, y me quedó con esos momentos que pude vivir, y que pude disfrutar".

"Lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en Newell's es en la gente, en el hincha genuino, ese que está en los buenos momentos y en los malos. Pienso en el Coloso lleno, eso también se me viene mucho a la cabeza".

En una entrevista, unas semanas atrás, el crack confesó que la responsabilidad de "hacer feliz al hincha" le estaba pesando demasiado en los últimos años, por eso dijo: "Para defender esta camiseta hay que estar al 100%. Yo físicamente y futbolísticamente me sentía muy bien, pero creo que de la cabeza estaba bastante cansado. Hubiese sido egoísta de mi parte seguir para ver qué pasaba".

"El saludo a Maxi junto a la ovación de la gente lo tomé como una despedida", precisó.

El delantero también se refirió a cuales serán sus planes a futuro: "Mi objetivo de ahora en más es ayudar en mi pueblo a que los chicos cumplan el sueño que yo cumplí. Quiero que puedan ser vistos, que tengan las posibilidades".

"Siempre voy a estar agradecido a Newell's, y siempre voy a sentir que estoy en deuda. Por eso, cada vez que me necesiten, voy a estar", manifestó.

Y para finalizar, Scocco se tomó el tiempo de agradecer: Quiero darles las gracias a ustedes (periodistas), que a muchos los conozco desde el 2004, a la gente, que siempre me apoyó y me bancó, al hincha que ama la institución, que es el 99%. Y al otro 1%, al hincha político, le digo que de una vez por todas deje la política de lado, porque le hace mucho daño al club".