El referente de Newell's Old Boys, Pablo Pérez, no seguiría en el Parque Independencia y tendrá que buscar un nuevo destino en 2024.

El volante de 38 años, que no se retirará de la actividad profesional, podría volver a Unión de Santa Fe, donde ya jugó entre 2010 y 2011, y quedar bajo las órdenes de Cristian "Kily" González.

Aunque todavía no hubo una confirmación oficial, el ex capitán rojinegro no será tenido en cuenta por el entrenador leproso, Mauricio Larriera.

El volante ofensivo fue figura en el equipo de Unión que logró el ascenso en 2010, así como llegó a ser capitán de Boca por la lesión de Fernando Gago a fines de 2017, una condición que mantuvo incluso cuando Carlos Tevez volvió al conjunto "xeneize".