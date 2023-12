Comenzó la era Larriera en Newell's, con más dudas que certezas

La era de Newell's bajo el mando de Mauricio Larriera comenzó oficialmente este lunes, en un panorama con muchas más dudas que certezas.

De cara a una temporada 2024 que apunta a ser de renovación total para el rojinegro, este lunes por la mañana el plantel realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes del uruguayo y su cuerpo técnico.

Sin embargo, a pesar de que los futbolistas con contrato vigente se hicieron presentes, todavía no hay ninguna seguridad sobre cuáles serán los futbolistas que continuarán en el plantel y cuáles dejarán el equipo.

Entre aquellos que pueden ser vendidos, los que no renovarán y los que no serán tenidos en cuenta, todavía no hay ninguna certeza sobre cuál es el equipo del que Larriera dispone, de cara a la Copa de la Liga 2024 que empieza en 40 días.

Tal es el caso de futbolistas como Iván Gómez, por quien Newell's intentará renovar un préstamo aunque Estudiantes no tiene intenciones de hacerlo; o de Víctor Velázquez, con quien la 'Lepra' mantiene una gran deuda mientras es pretendido por otras instituciones.

El único que ya dejó el club de forma oficial es Facundo Mansilla, quien en las últimas horas se transformó en refuerzo del Sport Boys, de Perú.

“En los próximos días, luego de que se resuelva la situación contractual específica de algunos futbolistas y otros retornen de sus convocatorias a selección, se dará a conocer la lista completa de quienes trabajarán a disposición del entrenador”, informó el club de manera oficial.

El cuerpo técnico rojinegro está compuesto además por Raúl Salazar (asistente), Ignacio Barboza Souto y Christian Machín (preparadores físicos), Nicolás Sironi (entrenador de arqueros), Juan Ignacio Bottoli y Pablo Sogne (médicos), Matias Figueroa, Pablo Risso y Nicolás Aramburu (kinesiólogos), y Julia Fernández Bussy y Juan Manuel Landín (nutricionistas).

Al mismo tiempo, también dio comienzo la era de Ricardo Lunari al frente del plantel de Reserva. Allí, estará acompañado por Dante Formica (ayudante de campo), Mauricio Sperduti (colaborador), Juan José Orsini y Maximiliano Trejo (preparadores físicos), César Jaime (entrenador de arqueros), María de los Ángeles Calore (nutricionista), Marcos Sotelo y Julio Adad (médicos), Lucas Giuliano (videoanalista) y Mauro Abdala y Bruno Muracca.