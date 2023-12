Newell's Old Boys tiene una deuda con el defensor Gustavo Velázquez y el paraguayo podría volver a Cerro Porteño si la situación no se soluciona en los próximos días.

“Si no se resuelve mi situación, creo que sería momento de volver (a Cerro Porteño). Si ellos cumplen, me quedo. Si no, buscar una salida beneficiosa para ambas partes, así nadie se enoja”, indicó el zaguero, en diálogo con Radio Uno 650 AM de Paraguay.

“Ellos (Newell's) no quieren que salga, pero es medio complicado que siga si no arreglan conmigo", volvió a remarcar el marcador central.

Respecto a la resolución del problema y el inicio del nuevo ciclo de Larriera, Velázquez dijo: "Yo me presento el lunes y me sentaré a hablar con ellos. No creo que haya problema si hablamos bien".