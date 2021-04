La lesiones se transformaron en el karma de Newell's Old Boys en la primera parte del año. No sólo dejaron sin jugadores importantes al ex entrenador leproso, Frank Kudelka, sino que ahora complican a Germán Burgos.

Este martes por la noche, el cuerpo médico confirmó que el volante Julián Fernández sufrió un esguince de rodilla derecha con lesión del ligamento lateral interno. Por lo tanto, Juro no estará disponible por varios partidos.

Además, los especialistas informaron que el lateral izquierdo, Franco Negri, tiene una sobrecarga muscular en el aductor y está en duda para el partido del próximo lunes ante Lanús.

De esta forma, los futbolistas se suman a la lista de lesionados que tiene a Franco Escobar, Francisco González, Mariano Bíttolo, Matías Orihuela y Santiago Gentiletti.