Newell`s perdió 1 a 0 en el estadio Nicolás Leoz de Asunción ante Libertad de Paraguay, que quedó puntero con nueve puntos, por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana.

Newell's, que no contó con su capitán y volante ofensivo Maxi Rodríguez, quien sufrió una distensión en el cuádriceps derecho en el empate en un gol como local de Sarmiento, por la última fecha de la Copa de la Liga Profesional, ni con los marcadores volantes Jerónimo Cacciabúe y Franco Negri, también por lesiones musculares, salió a proponer en el encuentro, pero no marcó bien en las contras y le dejó espacios a Libertad, que no perdonó en la que tuvo en la primera parte.

A los 9, cuando recién se acomodaban ambos equipos, Libertad tuvo la primera clara, y no la desaprovechó. El equipo paraguayo recuperó una pelota en mitad de cancha y fue letal de contra. Pase al medio para Ferreira que quedó solo y fusiló a Aguerre.

La Lepra propuso más pero no estuvo fino en los últimos metros. El conjunto de Burgos dependió de una genialidad de Pablo Pérez, que se hizo dueño del equipo, pero no pudo romper la defensa paraguaya en ningún momento.

El segundo tiempo comenzó muy similar al segundo, con Newell's adelantado en el campo, en busca del empate, pero descuidado y desacomodado atrás.

Los de Burgos nunca le encontraron la vuelta y ni siquiera inquietaron al equipo paraguayo. Aguerre fue la figura leprosa, y eso dice todo.

La Lepra debe ganar los dos partidos que le quedan y rezar porque se le den todos los resultados, pero lo más importante es que debe cambiar de imagen. No ataca, no defiende, no transmite. Los jugadores nunca captaron la idea de Burgos y eso se nota en la cancha. El técnico debe cambiar muchas cosas si quiere quedarse en el club rosarino.

Newell's jugará el lunes ante Sarmiento por la Copa Argentina, en un partido clave para seguir vivo en alguna competición, ya que la clasificación en la Sudamericana se complica después de esta derrota.