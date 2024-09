POR JUAN PABLO GÓMEZ

La crisis futbolística en la que está inmerso Newell's hacía prever la llegada de refuerzos sobre el cierre del libro de pases pero la dirigencia decidió que no haya más incorporaciones. Mientras esperan ofertas por algunos de sus jugadores, en el Parque Independencia saben que Sebastián Méndez tendrá que revertir la situación con lo que contaba.

Este viernes a las 20 cerrará uno de los mercados de transferencias más largos de la historia pero la Lepra se retiró de la mesa de negociaciones sin contratar más alternativas. La rápida llegada de Rubén Capria como asesor deportivo tras la salida de Ariel Michaloutsos, parecía ser una señal de que el campeón con el rojinegro en 2004 llegaba con alternativas bajo el brazo pero no fue así.

El Mago no pudo encontrar un reemplazante para Juan Ignacio Ramírez, que era requerido por Talleres, por lo que el uruguayo se quedará en Newell's al menos hasta diciembre. Por su parte, la inminente salida de Ángelo Martino obligó a buscar un recambio pero no llegará nadie.

El lateral izquierdo tiene sondeos de Europa y es muy probable que se concreten la próxima semana dejando a Méndez sin un titular importante. Ese lugar deberán suplirlo Brian Calderara o algún juvenil proveniente de la reserva.

Ian Glavinovich, tras su frustrado paso a Vasco da Gama, y Francisco González esperarán hasta la hora límite una salida del club aunque no parece simple. No obstante, de concretarse alguna transferencia no existieron charlas para reemplazarlos.

Newell's naufraga en el puesto 24 de 28 de la Liga Profesional, hace 8 partidos que no gana y 5 que no hace un gol pero la dirigencia rojinegra optó por no buscar soluciones fuera de casa. Con el mismo técnico y con el mismo plantel, o menos, la Lepra deberá enfrentar los 14 partidos restantes hasta terminar el año.