El uruguayo Mauricio Larriera fue el DT elegido por la comisión directiva leprosa para hacerse cargo del primer equipo tras la salida de Gabriel Heinze. Aunque todavía no fue presentado de forma oficial (falta la firma del contrato), el entrenador asumiría su cargo la próxima semana.

Larriera tiene una amplia experiencia en el fútbol sudamericano y estuvo al frente de diferentes equipos en Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile y Qatar. En Rosarioplus.com hacemos un repaso de la trayectoria del técnico charrúa.

Sol de América

Luego de dejar su cargo como asistente de Gerardo Pelusso en 2013, comienza su carrera como entrenador profesional en el Club Sol de América, donde cosecha cuatro derrotas al hilo y deja su cargo en apenas un mes.

Racing de Montevideo

Tras su fugas paso por el fútbol paraguayo, Larriera asume como DT de Racing de Montevideo, donde tiene una buena campaña y es elegido como el mejor técnico de la temporada 2014/15. En una temporada logra una efectividad del 62%, con 17 victorias, 5 empates y 8 derrotas.

Defensor Sporting

Defensor Sporting fue el primer gran desafío del entrenador. En el “Violeta” logró el tercer puesto en el torneo Clausuara, obteniendo 27 puntos (9 victorias, 6 empates y 3 derrotas). A pesar de su positiva performarnce, Larriera decidió dar el salto en lo económico y se fue al Al Wakrah de Qatar.

Al Wakrah de Qatar

La experiencia en la Liga de Qatar no fue la mejor. El DT obtuvo tan sólo el 32% de efectividad, perdiendo 19 partidos, ganando nueve y empatando cuatro.

Godoy Cruz

En 2017, tras la salida del ex Newell's Old Boys, Lucas Bernardi, de la dirección técnica, Larriera asume como DT del Tomba. En tan sólo seis meses (se peleó con los dirigentes y dejó su cargo), el entrenador uruguayo ganó todos sus partidos de local, pero de visitante su rendimiento fue muy negativo. En total, ganó 8, empató 2 y perdió 6 partidos (54% de efectividad).

O'Higgins

Luego de su paso por Godoy Cruz, el charrúa es confirmado como nuevo entrenador de O'Higgins de Chile.​ Llegó al club celeste remplazando a Gabriel Milito, quien dejó el club por una mala campaña y fichó en el conjunto chileno hasta fines de la temporada 2019. Sin embargo, su estadía en Rancagua duró mucho menos de lo previsto, ya que tras cosechar un triunfo, un empate y seis derrotas (16% de efectividad), fue despedido.

Danubio y Montevideo Wanderers

En la segunda etapa en Uruguay, Larriera arrancó con malas campañas en Danubio (3 G, 4 E y 8 P) y Montevideo Wanderers (5 G, 5 E y 5 P), pero tuvo su gran oportunidad en 2020, cuando se hizo cargo del primer equipo de Peñarol.

Peñarol

En el "Carbonero" pudo mostrar lo mejor de su estilo, logrando el tercer puesto en la tabla anual 2020, lo que le permitió clasificar a la Copa Sudamericana.

En 2021 disputa el Grupo E de la Copa Sudamericana 2021, logrando el primer puesto del mismo (13 puntos) y la respectiva clasificación. En octavos de final enfrenta a su clásico rival, Nacional, estando comprometido su puesto en caso de perder, vence a su tradicional rival, ganando 2 a 1 de visitante en el estadio Gran Parque Central, superando la serie por la regla del gol de visitante.

Luego, en instancias de cuartos de final superaría al Sporting Cristal de Perú 3 a 1 en la visita y 1 a 0 como local. Finalizaría la copa en semifinales tras ser superado por el Athletico Paranaense.

Tras 45 victorias, 28 empates, 17 derrotas y tres títulos en Peñarol (Torneo Clausura 2021, Campeonato Uruguayo 2021 y Supercopa Uruguaya 2022, Larriera inicia un nuevo desafío en el fútbol peruano.

Alianza Lima

Tras mantener algunas reuniones con los dirigentes de Newell's Old Boys, pero sin llegar a un acuerdo, el 2 de agosto de 2023, el uruguayo fue oficializado como nuevo entrenador del Alianza Lima.

El balance general del DT uruguayo en tan sólo tres meses no fue negativo: en 13 partidos que dirigió en total, registró siete victorias, cinco empates y solo una derrota. Pero su única caída fue la más importante de todas: ante Universitario en la final. Larriera logró sumar 25 puntos de 33 posibles en el Torneo Clausura (sin contar finales), por lo que su efectividad fue de 75.7 %, un porcentaje muy alto con respecto a otros entrenadores. No obstante, esto no fue suficiente para que se mantenga en el banquillo de los ‘íntimos’.