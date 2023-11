El próximo lunes por la noche, cuando Newell's Old Boys reciba a Defensa y Justicia en el Coloso Marcelo Bielsa, Gabriel Heinze dirigirá a la Lepra por última vez. Tras una temporada y 50 partidos, el Gringo dejará el Parque y este viernes compartió sus sensaciones con la prensa.

"Me ha pasado una cosa muy linda porque conseguí el cariño de la gente en un momento difícil, porque lo normal es no tener, porque la gente puede tomar otra actitud. Fue muy emotivo, noble y simple", indicó el entrenador rojinegro.

Sobre los diferentes momentos que vivió frente al primer equipo, el DT dijo: "Hay momentos y hay días que se disfrutan, no sé si más o menos, pero si hay una realidad que cada día que pasa es un día menos que voy a estar en este lugar. Me llevo muchísimas cosas. Tengo para enumerarte cosas positivas que me han dejado porque estuve en un lugar completamente distinto a lo que yo pasé. Pude disfrutar y fue un año en lo personal de muchas cosas".

Respecto a su retorno al club, Heinze comentó. "No creo dejar una puerta abierta para volver al club. Yo estuve de las dos maneras; como futbolista y entrenador, pero después la vida te puede llevar a algo más. Yo ya cumplí con mis dos funciones y no quiero revancha de este club. No me veo desde otro lado en esta institución. Siempre voy a tener el corazón acá, porque yo llegué a los 14 años".