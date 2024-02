El DT de Newell's Old Boys, Mauricio Larriera, anticipó que le dará descanso a algunos jugadores en el partido del próximo viernes ante Unión de Santa Fe; sin embargo, las opciones que tiene en el banco de suplentes no son muchas.

Respecto a la defensa, todo indicaría que los centrales se mantendrían y los reemplazos serían en los laterales, ya que tanto Armando Méndez como Ángelo Martino realizan un desgaste físico importante en cada encuentro. Las alternativas para sustituir al uruguayo y el ex Talleres son Augusto Schott y Brian Calderara.

En cuanto a la mitad de la cancha, Rodrigo Fernández Cedrés, que llegó a la Lepra cuando ya se había iniciado el torneo, y Franco Díaz, podrían salir del once inicial ante el Tatengue. Las opciones en esos puestos no son muchas. Hasta ahora el entrenador rojinegro utilizó en ese sector a Lionel Vangioni, Jerónimo Cacciabue, David Sotelo (descartado por lesión) y Julián Fernández. Por el momento, ninguna de las variantes parece convencer al DT.

Por último, las modificaciones en ataque no serían demasiadas. Guillermo May podría arrancar desde el banco para presentarse como una alternativa en el área sin el “Colo” Ramírez baja su nivel en el segundo tiempo. Si el uruguayo no va desde el inicio, el reemplazante sería Ignacio Schor o Giovani Chiaverano.