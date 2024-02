El entrenador rojinegro Mauricio Larriera habló en conferencia de prensa luego de la victoria ante Belgrano y se mostró conforme con el andar de su equipo: “En el final recibimos mucho asedio aéreo pero hicimos los méritos para ganar”. Sin embargo, el uruguayo confesó que no fue el partido perfecto: “A veces jugamos como queremos y otras como podemos”.

“El resultado es importante, pero el estilo está primero”, sentenció el técnico leproso. Y agregó: “A veces hay que luchar y vamos a sufrir pero no voy a resignar algunos aspectos para ganar”.

“Había que saber gestionar las emociones, sabíamos cómo estaba la gente después de ganar dos partidos de visita, y lo hicimos”, remarcó el uruguayo por el debut en el Coloso. Además, Larriera resaltó la “jerarquía de Ever Banega” a la hora del juego de su equipo.

El ex Peñarol confesó: “Si bien miramos más el arco rival, los grandes logros son manteniendo el cero en el arco y defendiendo duro para luego atacar mejor”. Y culminó advirtiendo que todavía espera por refuerzos en el epílogo del libro de pases: “Yo no me retiro del mercado, de hecho creo que falta algún valor humano más”.