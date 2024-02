El entrenador de Newell's Old Boys, el uruguayo Mauricio Larriera, opinó después de la caída en La Plata que "las conclusiones son negativas, por el resultado y porque perdimos un jugador muy valioso para nosotros y de la jerarquía de Ever (Banega)".

"No se puede analizar mucho el partido porque una expulsión y tan temprana desvirtúa todo. Me deja conforme el gasto que hicieron, lo que corrieron y lucharon, hicieron un tremendo desgaste y hasta generamos un par de situaciones de gol", agregó el entrenador, tras la derrota ante Estudiantes de La Plata por 2 a 0.

Al hablar del clásico señaló "es una semana especial, se vive con mucha intensidad y más en una ciudad como Rosario, aunque llamo a la reflexión y hay que entender que no es algo de vida o muerte": "Voy a intentar que mi equipo gane pero creo en la caballerosidad deportiva y quiero ganar pero con armas legales!", remarcó.

Por último puntualizó: "En lo anímico estamos bien, no hay que cambiar nada por dos resultados negativos. Vamos a trabajar como le venimos haciendo".

Sobre la expulsión de Banega dijo "no puedo opinar, no la volví a ver todavía y estoy muy lejos para decir algo. De lo que estoy seguro es que no tuvo mala intención, porque un jugador de su categoría no va a pegar y es de recibir muchas faltas. No pued edecir mucho más pero me dejó dudas".

Luego manifestó respecto al arbitraje que "creo que la jugada de Sosa mereció una revisión, estoy cerca, va de atrás y sin intención de jugar la pelota. Para mi merecía otra sanción. Igual no creo que se equivoquen con mala intención, son errores y punto".