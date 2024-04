Newell’s Old Boys visitará a Defensa y Justicia, este martes a las 19:30 horas, en Florencio Varela. Para clasificar a los octavos de final de la Copa de la Liga Profesional, la Lepra debe ganar y esperar los resultados de otros partidos.

El encuentro será dirigido por Hernán Mastrángelo (Luis Lobo Medina al VAR) y transmitido por el canal ESPN Premium y TV Pública.

Sobre el once incial que saldrá a la cancha ante el Halcón, el DT rojinegro, Mauricio Larriera, tendrá que decidir quién reemplazará al lesionado Ian Glavinovich y cuál será el medio campo.

Teniendo en cuenta los últimos partidos de la Lepra, el sustituto del zaguero juvenil sería Leonel Vangioni En tanto, en la mitad de la cancha la duda sería si sale Julián o Esteban Fernández. Cabe recordar que Rodrigo Fernández Cedrés vuelve luego de cumplir con la sanción por doble amarilla.

Por el otro lado, Defensa y Justicia viene con un sabor amargo por el ultimo partido de la Sudamericana, al no poder vencer a Always Ready en su casa estadio. Sin embargo, por el torneo local, no cae hace cinco partidos, con triunfos en sus ultimas dos presentaciones. Se ubica cuarto del grupo B con 23 puntos y un triunfo lo clasifica automáticamente a la siguiente fase de la Copa de la LPF.