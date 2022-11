La dirigencia leprosa presentó este lunes de manera oficial a Gabriel Heinze como el nuevo director técnico de Newell's Old Boys. Sin la presencia de hinchas leprosos -como se especuló en algún momento-, el "Gringo" ofreció una conferencia de prensa en el palco presidencial del Coloso Marcelo Bielsa ante una multitud de periodistas en lo que fue su primera aparición pública como entrenador rojinegro.

El presidente Ignacio Astore presentó al nuevo entrenador, quien en rueda de prensa hizo su primer contacto con la prensa local en esta función.

"No es la primera vez que me llaman para dirigir a Newell's. Tomar la decisión no me costó. Voy a hacer lo mismo que hice cuando vine en su momento: poner mucha pasión, dedicación, esfuerzo, y daremos todo lo que podamos. No creo que tenga algo en particular que decirle al hincha", señaló el ex futbolista de la casa.

El flamante entrenador asumió que el panorama en el fútbol actual es "difícil", entre la competitividad exigida y los límites presupuestarios que resultan determinantes. Y en ese marco, no quiso encerrarse en definiciones previas acerca de lo que será su Newell's modelo 2023.

Heinze priorizó primero el "armado del grupo, del equipo", puesto que "el funcionamiento –dijo– puede cambiar según muchas variables". Y en este sentido, dejó abierta la posibilidad de jugar con línea de 3 o de 4 jugadores.

Por lo tanto, también declinó de responder a las preguntas sobre eventuales refuerzos a pedirle a la comisión directiva. "No, no voy a hablar de nombres propios porque no corresponde", cerró el DT de Argentinos y Velez Sarsfield.

El entrerriano de 44 años, quien fue campeón con Newell's en 2013 y referente de aquel equipo conducido por Gerardo Martino, llegó a la ciudad la semana pasada para poner manos a la obra en el predio de Bella Vista. El Gringo viajó desde Madrid, donde en en los últimos meses realizó una capacitación.

Heinze estará acompañado en el cuerpo técnico por sus ayudantes de campo Mariano Toedtil y Nicolás Pavlovich; el preparador físico Javier Vilamitjana y el director deportivo Horacio García. En tanto, el exdefensor de Newell's, Manchester United, Real Madrid, París Saint Germain y la Selección argentina, entre otros, pidió a la dirigencia que mantengan en el plantel a Juan Sforza y a Ramiro Sordo.