Newell's venció 1-0 a Santos, de Brasil en el Coloso Marcelo Bielsa en un partido por la tercera fecha del Grupo E y se acerca a la clasificación a la segunda fase de la Copa Sudamericana. La victoria lo deja puntero con 9 puntos, a tiro de la clasificación, pero el DT Gabriel Heinze dijo que no le presta atención.

“No sé si me van a creer, pero ni me puse a pensar. Si sé cuantos tenemos porque ganamos los partidos, pero no hice ninguna cuenta ni nada”, dijo en conferencia de prensa y remató: "No pienso en los puntos, no tengo ni idea".

El DT describió al partido como “muy duro, intenso y dinámico" en el que “se pudo competir”. "Estoy contento por el partido que hicieron los chicos". "Hay que seguir intentando, quiero que se equivoquen mucho más", dijo respecto a algunos errores groseros.

En cuanto a los sube y abajas del equipo, Heinze sostuvo: "En lo anímico estamos impresionante. A veces nos ponemos tristes por algún resultado, pero no eso no me cambia demasiado. Emocionalmente, estamos muy bien".