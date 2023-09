“El clásico de Rosario es distinto a todos. Seguramente sea por la ciudad, hay mucha pasión”, observó Gabriel Heinze ante otro cruce decisivo con el rival de siempre este domingo en Arroyito.

“Va a ser un partido muy disputado, con muchos duelos individuales. No creo que en su campo Central se repliegue atrás, saldrán a buscar el partido igual que nosotros. Será un lindo partido”, vaticinó el entrenador leproso.

Sobre la manera en que llega Newell's dijo: “Siempre hay para mejorar, siempre digo que los errores no son problema son solución, hay que visualizarlos y trabajarlos”. "Nuestro equipo, ya lo dije, siempre está, siempre es competitivo, nos falta el gol”. “De la única manera en la que creo que se van a dar los resultados es intentando y seguir trabajando”, enfatizó.

“Este equipo tiene muchas virtudes y cosas positivas, pero lo más lindo es la dedicación, es esfuerzo y la entrega” reconoció el Gringo.

Por otra parte, reflexionó sobre el voltaje emotivo de esta clase de partidos: “Yo no toco ninguna fibra íntima, soy sincero con los jugadores. Si me sale un consejo les digo lo que he vivido y lo que creo. Las palabras son importantes, pero más importantes son los hechos y los hechos son las herramientas que se les da en los entrenamientos", marcó.

En estos casos, cobra preponderancia el coach del plantel, a cargo de preparar mentalmente a los jugadores. "Se trabaja en ese plano porque también es un partido emocionalmente muy alto, más allá de lo futbolístico”, explicó.

En otro orden, Heinze abordó la situación de Pablo Pérez, referente rojinegro, quién no sumó minutos en lo que va de la Copa de la Liga: “Pablo es nuestro capitán, es un chico que está constantemente ayudando, hoy le toca otro rol que no es específicamente adentro porque yo tomo otras decisiones. Pero es un chico de la casa que siente estos colores, lo necesitamos en cualquier momento”, reconoció.

Hizo hincapié en la idea del equipo: “Para buscar un resultado positivo, tiene que haber una idea y una forma”. “Hay miles de formas, a mí me gusta una”, cerró.

“Nunca fui de declarar para ganar afectos, al contrario, dar lo que puedo en silencio”. “Lo único que diría es que vamos a hacer todo lo posible para dar una alegría”, concluyó el entrenador de la Lepra, que va a dirigir su segundo clásico. En el anterior, fue empate cero a cero en el Coloso Marcelo Bielsa, por la Liga Profesional 2023.