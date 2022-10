El volante leproso, Cristian Ferreira, se encuentra entrenando de forma diferenciada por una molestia muscular, y está en duda para el partido del próximo lunes ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Para el encuentro por la fecha 24 de la Liga Profesional de Fútbol, el DT rojinegro, Adrián Coria, no podrá contar con el suspendido Djorkaeff Reasco; por lo tanto, el ex River y Cólon se posiciona como el enganche titular de Newell's Old Boys.

Ferreira será evaluado este domingo, y si responde bien estará en el once inicial de la Lepra, sino el entrenador deberá volver a la línea de tres volantes, sumando a Portillo o Esponda a la mitad de la cancha.