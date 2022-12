Luego del pase a semis y de los merecidos festejos, la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Croacia el martes, donde tendrá una parada difícil ante el equipo de Luka Modric. En la previa de ese duelo, Nicolás Tagliafico habló en conferencia sobre lo que será el encuentro.

El lateral izquierdo contó que las sensaciones son muy positivas después del viernes, pero que ya el grupo está "centrado en lo que viene".

Por otro lado, Taglia también analizó a los próximo rivales, que vienen de ganarle a Brasil: "Sabemos que tiene jugadores de muchas calidad. En el mediocampo con muy buen pie. Pueden centrar y llegar bien al área. Con nuestras armas vamos a tratar de lastimarlos. El partido va a ser diferente al del 2018".

Sobre las polémicas situaciones que se vivieron ante Países Bajos, el defensor calmó las aguas y no le dio mayor relevancia: "Son cosas que pasan, estamos enfocados en el próximo partido. Luego no hablé con ninguno de mis ex compañeros más que en la cancha".

Por último, el ex Independiente reconoció a sus compañeros, Lionel Messi y Dibu Martínez: "Tener a Leo nos motiva, nosotros estamos encantados de que sea nuestro capitán". Y a su vez, agregó que "con el apoyo de todos vamos para el mismo lado para intentar seguir cumpliendo sueños con él al lado".

Sobre el arquero, Taglia sostuvo: "Tenemos confianza en Dibu pero no estamos tranquilos porque los penales no se pueden practicar. En un campo de juego no son lo mismo. Pero sabemos que (Dibu) está ahí y nos puede ayudar".