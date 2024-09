El entrenador argentino, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa tras la derrota por 2 a 1 ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas: “Hicimos un partido acorde a las circunstancias, hay que seguir”. “Bienvenido por ellos que les cobraron el penal, a veces te toca a favor, otras veces en contra”, confesó.

El oriundo de Pujato analizó el choque en Barranquilla: “La línea del equipo fue positiva más allá de la derrota, dimos la cara. Pudimos ganarlo incluso más que empatarlo, pero bueno, vino esa jugada del penal”. “Intentamos siempre, hoy no pudimos ser efectivos. Vamos a corregir lo que haya que corregir”, completó.

“El equipo compite más allá del resultado, nos fuimos al descanso perdiendo. Lo empatamos, cuando el equipo se siente mucho más cómodo viene la jugada del penal”, remarcó. Y agregó: "Tuvimos chances claras, no siempre se gana, las sensaciones son positivas y también hay que hablar muy bien del rival".

Tras finalizar el encuentro, el seleccionador fue a reclamarle al árbitro del partido por su actuación: “(Daniel) Muñoz no protestó en el penal y eso lo dice todo. Pero me molestó más lo poco que se jugó después del gol de James Rodríguez”. Aunque remarcó: "Hay que agachar la cabeza porque si decís una palabra de más están atentos para sancionar".

Scaloni también hizo referencia a la polémica generada antes del partido por el calor: “El horario del partido no está bien, se podía jugar más tarde. No me parece sano para que los futbolistas desarrollen su potencial”. “Es evidente que las condiciones para ver un espectáculo no están buenas. Sobre todo, para dos selecciones que están tan arriba en la clasificación, pero no es excusa”, finalizó.